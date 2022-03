Ana Oramas no se frena e insulta al socialista Escrivá: «¡Patético!»

Ana Oramas no pudo contener su enfado e insultó a la cara al socialista José Luis Escrivá.

La diputada de Coalición Canaria miró directamente al ministro de Seguridad Social para decirle: «Es usted patético, una infamia». Unas duras palabras que hicieron que Escrivá se revolviera incómodo en su escaño.

Para Oramas resultó insoportable que el ministro no ofreciera una explicación o solución ante el caos y las trabas burocráticas que se imponen a los ciudadanos que quieren acceder al Ingreso Mínimo Vital.

«Para poder corregir, lo primero que hay que hacer es reconocer las cosas que están mal. Yo le he preguntado por la brecha digital; le he preguntado por el 30% de las oficinas de Canarias. Vaya a las 5:00 de la mañana», indicó la diputada.

A lo que sumó: «Mi pregunta es si usted le va a transferir en las mismas condiciones que al País Vasco, en medios materiales y humanos y de forma permanente, al resto de las comunidades autónomas y usted no me responde, manipula las cifras. Es un frívolo».

Oramas, que no tuvo piedad con el ministro, también le echó en cara que utilice la justicia para impedir el acceso a los que lo necesitan, ya que hay gente que le corresponde «y lo gana en el juzgado de lo Social, y un año después ustedes vuelven a recurrir al Tribunal Superior de Justicia; gente que ha tenido que presentar la solicitud o gente que no sabe que se le habían denegado y ahora sí le corresponde».

«Hoy no le vengo a hablar de Canarias, le vengo a hablar de su gestión nefasta. Reúnase con la Junta de personal y con los sindicatos de Canarias vaya a ver las oficinas».

«Sabe lo que le digo, usted quédese contento. Siga diciendo que es un éxito pero yo aquí me voy a pelear con la moción de la semana que viene para que todas las fuerzas políticas pongamos soluciones y que no solo las 300.000 personas que hay en Canarias en pobreza puedan acceder al ingreso mínimo vital de forma fácil y que ustedes no recurran y que usted las revisen de oficio y que le digan a gente que a la que se le negó que ahora sí le corresponde». «Siga usted feliz con sus cifras y con sus estadísticas «, sentenció.