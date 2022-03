VOX no cede y exige lo mismo que tuvo C’s: vicepresidencia, presidencia de las Cortes y tres consejerías

En la tarde de ayer, el candidato de VOX en Castilla y León, Juan Ignacio García-Gallardo, lanzó en las redes sociales un «ultimátum» al PP en el que puso encima de la mesa la propuesta inamovible de la formación para consolidar un Gobierno fuerte en la región.

En ese programa de máximos, lo que pide VOX es exactamente lo mismo que la formación naranja Ciudadanos tuvo en la pasada legislatura y se basa en que en ningún caso, los votantes de VOX son de segunda, y sus votos valen, al menos, exactamente igual que los de Francisco Igea y compañía.

Todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este gobierno para CyL. https://t.co/3MqNo354Qc pic.twitter.com/M6YLZzYQQI

A lo largo de este 10 de marzo de 2022 se conocerá el resultado de un mes de negociaciones, dimes y diretes. Apenas unas horas antes, el presidente del PP en Castilla y León y candidato a repetir en el cargo de presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se lamentó de la falta de capacidad para negociar de la formación liderada por Abascal, que no se ha movido ni un solo ápice de sus peticiones inciales.

Entiendo la democracia desde el diálogo, no desde la imposición. He ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada.

— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 9, 2022