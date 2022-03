Magistral ‘zasca’ de Marcos de Quinto a Pablo Echenique por banalizar el exilio ucraniano

Pablo Echenique se llevó un magistral ‘zasca’ por haber banalizado el exilio de miles de ucranianos que escapan de la sanguinaria invasión rusa.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados intentó aprovechar el drama de los refugiados para apoyar la inmigración ilegal, a pesar de que se tratan de dos movimientos migratorios impulsados por motivos distintos.

El representante del partido de extrema izquierda intentó acusar de racismo a quienes no dudan en recibir con los brazos abiertos a los ucranianos, pero rechazan los asaltos masivos en Melilla.

Una afirmación por la que recibió un colosal varapalo por parte de Marcos de Quinto.

El ex de Ciudadanos consideró que “es lógico que los que no saben diferenciar entre el comunismo y la democracia tampoco sepan diferenciar entre refugiados -que huyen (muy a su pesar) de una guerra- e inmigrantes ilegales, provenientes de países donde no hay guerra y que asaltan con violencia nuestras fronteras”.