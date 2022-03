Colosal troleo de Espinosa de los Monteros a Echenique: “Como en casi todo, te equivocas…”

Iván Espinosa de los Monteros no pudo evitar la tentación de trolear a los progres en el ‘Día Internacional de las Matemáticas’.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados publicó en su Twitter: “Hoy es el Día de las Matemáticas. Sed especialmente amables con los progres, que hoy lo estarán pasando mal. No es, precisamente, su día. #MatemáticasParaProgres”.

Un mensaje que llega pocos días después de que dejara en evidencia a Adriana Lastra por un error de cálculo.

Espinosa de los Monteros dejó en evidencia a la socialista al demostrar que no le salen las cuentas.

“Hoy es un mal día para Castilla y León, y es un mal día para la democracia española. La extrema derecha vuelve a los gobiernos, 40 años después”, dijo Lastra el 10 de marzo, a lo que el representante del partido de Santiago Abascal le matizó un detalle: “Hace 40 años era 1982; el año que ganó Felipe González”.

Un ‘zasca’ que intensificó con los hashtag #MatemáticasParaProgres e #HistoriaParaProgres.

La broma del portavoz de VOX molestó a Pablo Echenique, quien intentó confrontarle y acabó trasquilado.

“Pues aún me acuerdo cómo el primer pleno de la legislatura os birlamos un puesto en la Mesa del Congreso (por eso ahora la mayoría es 6-3 y no 5-4) porque no supisteis hacer la combinatoria del voto con papeletas. A lo mejor necesitáis un curso básico de #MatemáticasParaFachas”, indicó el portavoz de Unidas Podemos.