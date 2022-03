Ayuso respalda sin fisuras a Feijóo: «Somos un equipo de soldados que te vamos a acompañar»

No cabía ni medio alfiler más.

En el Hotel Novotel Madrid Center, ante cerca de 2.000 afiliados, el futuro presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, se dio un baño de masas y contó con el apoyo de los principales responsables de la formación en esta autonomía.

Fue tal la expectación concitada por la presencia del líder gallego que varios cientos de personas tuvieron que quedarse fuera del gran salón que albergó el acto en la tarde del 15 de marzo de 2022.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró sin fisuras su respaldo a Feijóo:

La jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol subrayó que todos tienen que remar en esta nueva etapa en la misma dirección:

Feijóo devolvió con creces los cumplidos a Ayuso y dijo claramente que:

El aún presidente de la Xunta de Galicia dejó bien claro que la dirigente madrileña es temida por la izquierda y por eso la catarata de insultos a la que es sometida casi a diario:

No paran de insultarte. Eso es una prueba inequívoca, un termómetro del nerviosismo político que produces. Si te insultan es que te temen. Estoy muy optimista porque en menos de 10 días a mí no me va tan mal. Igual empatamos.

Sobre su proyecto, Feijóo expuso que no va a aceptar que desde el PSOE se le imponga dónde está el centro:

Vengo a no renunciar a una mayoría contundente. El centro no es lo que diga el PSOE. El centro ni siquiera es un lugar, es todo aquello que preocupa a los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos, y la mayoría centrada es la que resuelve lo que preocupa a la mayoría de los ciudadano. No merece la pena la política de trincheras, de tribus ni de odios. Hagamos un Gobierno para todos, no solo para los votantes y militantes, sino para todos.