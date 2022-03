Las terribles formas de los sindicatos españoles que les hacen quedar al borde del KO

Se mire por dónde se mire, son terribles las formas de proceder de los sindicatos de clase.

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), no solo no se manifestarán contra el Gobierno que les riega y bien regados de millones, sino que además, lo harán para protestar contra las bajadas de impuestos al diésel, luz y gas, como medidas desesperadas del Ejecutivo ante la que se les viene encima.

La decisión fue anunciada in extremis por el Gobierno este miércoles 16 de marzo de 2022, después de que la oposición en el Congreso (PP y VOX principalmente) clamara por una bajada de los impuestos para evitar el desastre con los precios en España -si es que aún se puede-.

Finalmente entraron por el aro en y anunciaron un recorte a los impuestos en estos elementos de energía que tanto están subiendo y que disparan al resto de sectores prácticamente sea cual sea, para terminar incidiendo directamente en la inflación brutal que ahoga a las familias.

En un contexto de guerra en Europa, con los precios descabalgados y el temor de algunos economistas de que en España pudiéramos llegar a las dos cifras de inflación en verano, los sindicatos de clase, ya de por sí fuertemente criticados por partidos como VOX, salen a la palestra para hacer el mayor de los ridículos. Explica Economía Digital:

Por supuesto, siempre ellos, los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, a frente de la imbecilidad suprema.

A su aire, presenta una convocatoria de movilización para el próximo miércoles 23 de marzo en el conjunto del Estado, «para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida».

Hay que ser bobos hasta decir basta. Pero agárrense, que hay más. Publica Voz Pópuli que los sindicatos españoles, los únicos en la UE que no marchan contra el Gobierno:

Pero en España no, porque no cabe olvidar cuánto de bien están los sindicatos con la actual ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz.

Por suerte para los españoles, en el Congreso de los Diputados hay alguien que defiende bien sus intereses: Macarena Olona (VOX). Fíjense lo que pasó en la sesión de control en la Cámara Baja el pasado 9 de marzo de 2022:

Aquí y ahora nos interesan estos dos del decálogo:

En la misma línea que la queja general de la población ante esta aberración, pero con un micrófono y más visceral, Javier Cárdenas desde su podcast en Periodista Digital este 16 de marzo de 2022:

«Los mariscólogos, CC.OO. y UGT se van a movilizar contra las rebajas de impuestos de la luz, el gas y el diésel… Como lo oyes. Consideran que sería una trampa y no arreglaría nada. ¡La trampa sois vosotros, mariscólogos! ¡Que vais a acabar con gota de tanta gamba! ¡Dais mucho asco! ¿Hasta cuándo la gente no va a dar una patada en la mesa para que esta gente no sale por piernas del sindicato? Y a ver si con el nuevo gobierno les hacen una investigación… Y esto va para CC.OO. y UGT, porque no todos los sindicatos son como estos dos. Se os ve claramente el alma negra que tenéis».