Echenique lloriquea ante el rechazo mayoritario de la prensa a comprar sus ‘ideas de bombero’

Es el ‘hazme casito’ de la política española.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, recurre a su ‘rincón de pensar’ particular, es decir Twitter, para quejarse amargamente del ninguneo mediático.

El político morado alza la voz ante lo que entiende que es un desprecio de la prensa, de gran parte de ella, al no hacerse eco posteriormente de sus comparecencias en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Ayer di una rueda de prensa para explicar las propuestas de Unidas @PODEMOS para proteger a la gente de la crisis derivada de la guerra. Hoy he contado dos medidas para proteger al sector del transporte. Prácticamente todos los medios las han ocultado sin pudor.

El cachondeo de las redes sociales ante la necesidad de protagonismo y de reconocimiento público exigidos por Echenique fue sublime:

Me pregunto a quien le puede interesar la rueda de prensa de un delincuente condenado

a ver Eche, vista vuestra corta pero inútil trayectoria entenderás que no os tomemos muy en serio

2 años en el Gobierno y las cosas chulas se os ocurren ahora? Os acordáis de la fábula de pedro y el Lobo? Pues no os creemos ni a Pedro ni a vosotros.

Eres ridiculo, ya dais pena todo 3l grupo de ineptos de Unidas podemos, poneros a trabajar pero doblando la espalda sinvergüenzas, bueno tú no , tu a tu pais

Además que veo que no lo entiendes,los medios de comunicación deciden ellos lo que publican, no lo decides tú. Y luego lo de que manipulan y mienten nos lo dice un condenado por mentir y lo de la manipulación casi que ya no sigo. Venga a llorar a Lourdes

— Fernando MV (@FernandoMV001) March 24, 2022