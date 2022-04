Alberto Núñez Feijóo, nuevo presidente del PP: «Vengo a servir a España»

Alberto Núñez Feijóo ya es el inquilino de la planta séptima de Génova 13.

A falta del trámite de la proclamación formal como presidente del Partido Popular, el mandatario gallego ya ha esbozado sus líneas maestras para conseguir que en menos de dos años los conservadores retornen a La Moncloa.

No obstante, el recién elegido líder de los populares sabe que antes de las elecciones generales, en principio previstas para enero de 2024, hay que afrontar la cita con las andaluzas en este 2022 (con la posibilidad de que se adelanten de noviembre a junio) y, de cara a 2023, varios comicios autonómicos y municipales.

Feijóo confía en solventar con un buen botín de votos ambos compromisos con las urnas y así asegurarse el ‘efecto tirón’ de cara a arrebatarle la poltrona presidencial a Pedro Sánchez.

Horas antes de su proclamación oficial como máximo exponente del Partido Popular, el también presidente saliente de la Xunta de Galicia aseveró ante un entregado auditorio en el Palacio de Congresos de Sevilla que él no llega solo a la presidencia de la formación conservadora, sino que llega a la primera línea de la política nacional para servir a España:

No he venido solo a dirigir el partido, sino a servir a España con vuestro apoyo. No he venido a pedir el seguidismo ciego de nadie, pero sí reclamo adhesiones a un proyecto que vale la pena.