El irónico troleo de Daniel Lacalle a José Ignacio Conde-Ruiz que indigna a la izquierda… por no entenderlo

Daniel Lacalle tiró de ironía para trolear a José Ignacio Conde-Ruiz.

El profesor de Economía se quejó de la medida de reducir el precio del combustible con un tuit en el que afirmó:

“En mi opinión la bajada Combustible Generalizado es una Política Equivocada y Regresiva, donde además los que NO usan el coche les pagan la gasolina a quien SI lo usan…Y ahora sabemos que también se lo pagan a Franceses y Portugueses…”.

Para desarmar sus argumentos, Lacalle tiró de ironía: “Yo también le pago la educación y la sanidad públicas a otros y no las uso”.

Una frase que indignó a la izquierda y extrema izquierda… por no entenderla.

“Está claro que la educación no la usa, ni sabe lo que es”, le reprochaba una usuaria de Twitter, por lo que el reconocido economista tuvo que explicar: “Está claro que no lee lo que rebato. La idea de que si no usas in servicio pagar por ello es malo”.

El tertuliano y politólogo Alán Barroso fue otro de los que no fueron capaces de entender el tuit: “Estos discursos son siempre falsos. Naciste en un hospital público, te pagaron una educación desde el primer día de infantil hasta el último de universidad, y si tu seguro privado te sale bien de precio es porque las cosas importantes siempre las derivan a la sanidad pública”.

Lo que llevó a que Lacalle se mostrase incrédulo ante la falta de compresión de los usuarios de Twitter: “Si usted no entiende que es ESO EXACTAMENTE LO QUE ESTOY rebatiendo a Conde-Ruiz (que dice que una ayuda estatal no es válida porque la pagan los que no usan el servicio) es que alucino”.

A lo que agregó: “Si la batería de trolls -y este señor-no entienden que estoy rebatiendo a Ignacio Conde-Ruiz, el argumento por el que afirmaba que una ayuda estatal no es válida porque la pagan también los que no usan el automóvil con un ejemplo que lo desmonta, es que alucino”.

La polémica por el irónico tuit del reconocido economista llega solo días después de que se pitorrease de Echenique y su manipulado plan de subir impuestos.

El fail de Echenique

El partido de extrema izquierda se coge a cualquier clavo ardiendo para justificar una mayor presión fiscal sobre todos los españoles. Al punto de llegar a sacar de contexto las palabras de Joe Biden para justificar su plan.

Así lo demostró Pablo Echenique a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Joe Biden representa al ala derecha del Partido Demócrata de los EEUU, un partido que tradicionalmente se ha situado a la derecha de los partidos socialdemócratas europeos. Pues está proponiendo una subida masiva de impuestos a los multimillonarios. Hola socios del PSOE”.

Sin embargo, sus argumentos se desplomaron como un castillo de naipes con un solo tuit de Daniel Lacalle.

El reconocido economista empezó pitorreándose del portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados con un contundente: “No lee lo que cita”.

En este sentido, explicó el contexto de la medida norteamericana que convenientemente obvia el político de extrema izquierda: “Tras esa ‘subida’ a los patrimonios de MÁS de 100 millones de dólares, NO DE UNO, los impuestos a todos y a las rentas altas también seguirán siendo MÁS BAJOS QUE EN ESPAÑA”.

A lo que aprovechó para meterle un ‘zasca’: “Echenique no sabe ni qué es derecha ni socialdemócrata. Hola socios del PSOE”.

No es el único intento del partido de extrema izquierda por manipular el plan de Biden, ya que el pasado 28 de marzo ya lo había intentando sin éxito la propia Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos afirmó que “los ricos tienen que pagar lo que les corresponde en esta crisis y arrimar el hombro”, mientras que citaba un artículo donde se indica que Joe Biden propone que se establezca un impuesto mínimo del 20 por ciento a las grandes fortunas.

En concreto, hace referencia a un documento de la Casa Blanca que pretende que con este impuesto mínimo 700 familias de millonarios “no paguen un tipo impositivo inferior al de los profesores y los bomberos”.

Sin embargo, todo parece apuntar que Belarra no se enteró de la iniciativa que buscaba promover en España.

Así lo dejó caer Daniel Lacalle, quien no dudó en calzarle un ‘zasca’: “El problema de Belarra es que no lee ni lo que cita”.

El reconocido economista agregó que “los impuestos a las rentas altas en Estados Unidos son y seguirán siendo mucho más bajos que en España”.

Además, le recuerda a la ‘heredera’ de Pablo Iglesias que la medida está pensada para las familias con una riqueza superior a 100 millones de dólares, mientras que “Podemos se dedica a bajar el umbral de ‘rico’ aquí”.