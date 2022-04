El tuit que destroza periodísticamente a laSexta y cava la tumba política de Mónica Oltra

Esta semana ha comenzado exactamente igual que la anterior en cuanto a la ‘moralidad’ política de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra: hemos conocido que no solo ha descartado dimitir tras solicitar el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que sea procesada, ha confesado también que aunque el TSJ valenciano (en calidad de aforada es el tribunal competente para ello) la impute (investigue) ella no piensa dimitir.

Sus argumentos son tan tozudos como increíbles, dada la gravedad del asunto:

«La dimisión, como he sostenido siempre, tiene su causa y la responsabilidad política en una actuación de falta de ética o delictiva», ha apuntado, «y como ni la línea ética ni la legal están en cuestión porque todo lo que se ha actuado contradice la teoría de la conspiración de la extrema derecha…, como todo esto es mentira y así las actuaciones lo están demostrando, que no se sostiene, ¡solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros! Eso no es asumir responsabilidades, eso es rendirse ante un acoso y derribo motivado por motivos políticos, porque aquello que no pueden conseguir en las urnas, lo quieren conseguir con mentiras y con juego sucio en los tribunales».

Para juegos sucios los de su exmarido con la menor abusada. Como esta anterior, otras muchas afirmaciones que persiguen ya permanentemente a Oltra en sus redes sociales, muy activas pero en las que desde hace semanas se limita a retuitear mensajes de sus compañeros en el Gobierno de la Generalitat o de Compromís.

Pero -tal y como ha podido comprobar Periodista Digital– perseguida por su pasado político, por el altísimo listón que se había puesto pidiendo insistentemente la cabeza de cualquier dirigente del PP (desde Mariano Rajoy hasta Francisco Camps pasando por Rita Barberá) y, sobre todo, cazada por la hemeroteca, la vicepresidenta valenciana está ya en una situación insostenible.

En uno de sus muchos post en las redes, Oltra retuiteaba una publicidad del alcalde de Valencia, Joan Ribó, compañero de coalición de la vicepresidenta. Esa ocasión era aprovechada por un tuitero (Esbafar) que colgaba un demoledor vídeo, de apenas 45 segundos de duración, que literalmente enseña el camino de la dimisión a la vicepresidenta de un Ximo Puig que de momento respalda a su socia de Consell.

La decencia para los demás. pic.twitter.com/Z1nCenJgg7 — Esbafar (@esbafar) April 3, 2022

En el vídeo, Oltra llamaba indecente a Mariano Rajoy, pide su dimisión y exige responsabilidades políticas y penales. La vicepresidenta de la Generalitat valenciana iba más allá y decía que “lo primero que hay que tener en política es decencia”.

El vídeo viene encabezado con un definitivo comentario del tuitero: “La decencia para los demás”.

Ni que decir tiene que el mismo tuit que deja a los pies de los caballos a Mónica Oltra de paso pone evidencia el tremendo sectarismo de laSexta a la hora de tratar los presuntos casos de corrupción del PP y como oculta los de la izquierda, aunque sean tan graves como presuntamente tratar de tapar los abusos a una menor.

Y mientras tanto, ella erre que erre tirando de un absurdo argumentario para desprestigiar a la Justicia, sus problemas judiciales

parten desde un proceso «ideado y construido por la extrema derecha desde la calumnia, desde la mentira”.