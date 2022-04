Un exjuez del Supremo acorrala a Pablo Iglesias al ‘probar’ que no condena el terrorismo de ETA

Un exjuez del Tribunal Supremo acorraló a Pablo Iglesias al ‘probar’ que el exlíder de Podemos nunca condenó el terrorismo de ETA.

A través de su cuenta de Twitter, Antonio Salas lanzó un reto directo al ex vicepresidente de Pedro Sánchez: Mostrar su “condena clara y explícita del terrorismo de ETA”.

En concreto, indicó en un tuit que “se me ocurre objetar a Pablo Iglesias su falta de condena clara y explícita del terrorismo de ETA y salen a defenderlo todos los dibujos animados que existen en esta red. Le he retado a que demuestre esas condenas explícitas por su parte y, si es así, me disculparé. Esperaré…”.