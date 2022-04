VOX sopapea al “pesao” y “pelmazo” ‘Kichi’ González por su ataque a Macarena Olona

La extrema izquierda andaluza avanza en sus ataques contra Macarena Olona.

Impulsados por el temor a los resultados que podrá obtener en las elecciones autonómicas, la diputada de VOX se convirtió en el epicentro de la ofensiva de figuras como Teresa Rodríguez, quien llegó a esgrimir argumentos machistas en su contra.

Ahora el turno es para José María González ‘Kichi’, quien salió trasquilado en su fallido intento de descalificar a Olona.

Todo comenzó cuando la diputada de VOX publicó: “Gracias a las chirigota ‘El Madrileño’ por tanto arte. Pena no estar en Cádiz para disfrutarlo en directo. Que grande sois. Nuestras tradiciones”.

Una publicación que utilizó el alcalde de Cádiz para atacarla.

“Mesetarianismo: Apropiación cultural, sin respeto alguno ni conocimiento, que lleva a cabo la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía. En este fenómeno destacan dos cosas: – El desconocimiento. – El aire prepotente y colonizador. Vamos, Macarena, que no tienes ni idea”.

Sin embargo, no se esperaba que Olona le sacudiera con una rápida frase: “Ponte a currar. Pesao”.

Su respuesta no ha sido la única. El eurodiputado de VOX Hermann Tertsch no dudó en salir en defensa de su compañera de partido: “Kichi, siempre fuiste un pelmazo muy pesado. Hoy eres un pelmazo muchísimo más pesado. Casi dos pelmazos”.

— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 6, 2022

Los usuarios de las redes sociales completaron la defensa de Olona. Muchos de ellos usaron las propias palabras del político de extrema izquierda en su contra, ya que si bien acusa a la diputada de VOX de pertenecer “a la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía”, parece que a ‘Kichi’ se le olvidó que nació mucho más allá: en Róterdam (Países Bajos).

— Manu73 🇪🇦 (@Manu73Sevilla) April 6, 2022

Una Olona muy flamenca

El 1 de abril, la diputada de VOX advirtió que “la reforma laboral de Lady Paro pone en riesgo la Feria en Andalucía. Los caseteros anuncian huelga. Primer aviso. El segundo, si nos quedamos sin Feria, a la cara de la Ministra comunista. Con el traje de flamenca en la sesión de control del Congreso de los Diputados”.

Un mensaje que inquietó a la extrema izquierda y a los trol de Teresa Rodríguez, quien aún no se quita la ‘espinita’ del repaso que dio la diputada de VOX a la portavoz de Adelante Andalucía.

Así quedó demostrado cuando uno de ellos retomó la polémica para defender a Yolanda Díaz: “Si ella es Lady Paro, tú con el traje de flamenca serás Paripé de Triana”.

Sin embargo, Olona no dudó en hundirle con tan solo una fotografía. La diputada de VOX desempolvó una imagen de su segundo cumpleaños, ese que celebró vestida de flamenca y que años después serviría para meterle un ‘zasca’ a la extrema izquierda.

“A los del club de Teresita, yo ya me reía de vosotros con 2 añitos. Vosotros vivís de rodillas. Yo ejerzo la LIBERTAD”.

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 1, 2022

El machismo de Teresa

A inicios de marzo, Olona dejó claro que no dejaría pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez.

La diputada de VOX decidió confrontar a la portavoz de Adelante Andalucía por sus críticas al ver a Olona vestida probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión.

En un visible temor al impacto electoral que puede tener su inminente ‘desembarco’ en la comunidad autónoma, la política de extrema izquierda indicó en su cuenta de Twitter.

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, atacó Rodríguez.

— Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Si bien la diputada de VOX decidió inicialmente ‘no entrar al trapo’, no pudo dejar pasar el comentario ‘machista’ y le confrontó directamente en Twitter.

“Lucho por una España donde una mujer pueda vestir como le de la gana. Sin que la señalen por ello”, indicó en respuesta a las críticas.

Ante el aluvión de críticas, Teresa Rodríguez intentó justificar su ofensiva contra la diputada de VOX.

“Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”.

Sin embargo, una vez más salió escaldada. Esta vez por la periodista Rebeca Crespo, que le desmontó todos los argumentos contra Olona en una sola frase: “Me sorprende que siendo tan andaluza no sepas que sobre estas fechas las mujeres se hacen, y prueban, los vestidos que van a llevar en la feria, Teresa”.