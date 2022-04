Feijóo, cáustico con Sánchez: «No tengo ninguna buena noticia sobre la reunión en Moncloa»

Alberto Núñez Feijóo salió decepcionado y frustrado de su reunión con Pedro Sánchez.

El socialista demostró que está encadenado tanto a su cargo en Moncloa, como a su legión de impuestos que ahogan a las familias españolas.

El fracaso de la reunión parecía la ‘crónica de una muerte anunciada’, ya que el encuentro empezó con el pie izquierdo. Al líder de los ‘populares’ le pareció una descortesía que el Gobierno PSOE-Podemos tomase la decisión de filtrar el orden del día y las propuestas.

Como si fuera poco, el ambiente ya había sido caldeado por Adriana Lastra, quien el día previo acusó al gallego de ser «aliado» y «servidor» del «autoritarismo más reaccionario» y de seguir abiertamente la agenda política que le dicta VOX.

¿El resultado?, el previsible: Un encuentro incómodo desde el primer instante. Así quedó de manifiesto en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, donde hubo un amago de ‘cobra’ cuando Sánchez se quedó unos segundos con la mano colgada en el aire hasta que Feijóo se la estrechó.

También llamó la atención la efusividad con la que Sánchez tiró de la mano del todavía presidente de la Junta en el apretón de manos. Fue el único gesto de interés que mostró el socialista, ya que durante el resto del encuentro hizo oídos sordos a todas las propuestas económicas del ‘popular’ para ayudar a las familias en la crisis.

Si bien Feijóo destaca que todo fue muy cordial, también demostró que salió muy quemado con el líder del PSOE: “No tengo ninguna buena noticia. Ni para la economía familiar, ni para los trabajadores, las rentas medias y bajas y las empresas”.

Sánchez niega un salvavidas a los españoles

Feijóo se topó con un Sánchez que no ha querido escuchar siquiera su propuesta para bajar los impuestos, en concreto el IRPF a las familias, para aliviar la fuerte subida de los precios.

El único interés del presidente del Gobierno era forzar el apoyo del PP al Real Decreto Ley de medidas económicas. Es decir, al plan económico del Gobierno para enfrentar las consecuencias de la crisis de Ucrania.

Sin embargo, el ‘popular’ dejó claro que eso no ocurrirá debido al tono autoritario con el que trabaja el PSOE-Podemos: “busca convalidarlo y no negociarlo”. Por lo que aprovechó para lanzar una advertencia del riesgo democrático que existe en España: “Si seguimos así el Parlamento se va a quedar sólo para las preguntas de control al Gobierno”.

“Esperaba realmente que pudiéramos concretar alguna novedad económica para las personas que no pueden llegar a fin de mes. Esperaba que a las rentas bajas y medias les pudiésemos aliviar las cargas fiscales por el incremento exponencial de la inflación pero lamentablemente no ha podido ser, porque el presidente en este asunto no ha considerado oportuno ni iniciar una propuesta alternativa que yo le presenté”, recalcó.

Todo apunta a que la reunión se convirtió más en una ‘declaración de guerra’ que en un puente para posibles pactos.

Así quedó demostrado cuando Adriana Lastra volvió a dinamitar toda la cordialidad que se había mantenido hasta la fecha. Si bien el líder del PP llevó una carpeta a la reunión con sus propuestas bien ordenadas, la vicesecretaria general del PSOE, le atacó una vez más tras abandonar Moncloa:

“Pues ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel, y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho».

A lo que agregó: «Cambian de gato, pero el cascabel sigue sonando igual».

Al margen de la rabieta de la socialista, Feijóo insistió en una hoja de ruta clara: bajar los impuestos de forma inmediata, un plan de racionalización del gasto burocrático del Gobierno, un rediseño de los fondos europeos para que sean más útiles y ágiles, y hay que hacer a medio plazo reformas estructurales, que estimulen la actividad.