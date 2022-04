El irreverente gesto con España que Marruecos le cuela a Pedro Sánchez

Se la han colado hasta el fondo y sin anestesia.

Los servicios de protocolo de Marruecos perpetraron una humillante falta de respeto con España durante la reunión que mantuvieron en Rabat el rey Mohamed VI con el mandatario socialcomunista Pedro Sánchez.

Por mucho que se insista en que se trató de un error, muy grosero dicho sea de paso, lo cierto es que por parte de la delegación española alguien debería de haber puesto el grito en el cielo.

Pero nada más lejos de la realidad, la enseña rojigualda apareció del revés, tal y como se puede apreciar en las imágenes.

De hecho, en las redes sociales el manido asunto de la bandera de España colocada como Dios o Alá les dio a entender a los responsables de protocolo fue tendencia.

Y eso que algún tuitero, haciendo gala de una buena fe infinita, buscó hasta la saciedad la noticia en redes y otros medios para intentar encontrar que todo era producto de un montaje de los que a veces hacen fortuna por esos lares.

Pero no, la triste verdad es que el símbolo por antonomasia de cualquier país como es su bandera estaba puesto del revés y con Sánchez pasando olímpicamente del esperpento y la befa y mofa a la que estaba siendo sometida, diplomáticamente hablando, España:

Qué feo mojamé!! Poner la bandera de España al revés. La bandera no se toca.

Confieso que pensé que era mentira y he buscado varias fotos para comprobarlo. En esta que incluyo se ve muy claro: LA BANDERA DE ESPAÑA AL REVÉS!!!!!

Si @sanchezcastejon lo permite, NO PUEDE CAER MÁS BAJO!!!

¿A qué el falcon no se lo olvido en casa?

¿A qué el falcon no se lo olvido en casa?

Elecciones YA, por favor.

