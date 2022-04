Feijóo retrata la inutilidad económica de Sánchez: «No está para dar lecciones a nadie»

Larga entrevista de Alberto Núñez Feijóo al diario ABC este 10 de abril de 2022.

El aún presidente de la Xunta de Galicia ya piensa en clave nacional y desde su despacho en la sede del PP, en la calle Génova 13 (Madrid) le mete un buen derechazo a Pedro Sánchez.

El nuevo dirigente de la formación conservadora no termina de entender el empecinamiento del inquilino de La Moncloa en no querer la ayuda y los consejos del principal partido de la oposición, especialmente en lo referente a la bajada de impuestos:

Yo le he explicado cuál es nuestra postura, que es meditada, sensata, no para disminuir los ingresos, sino para reactivar el consumo. Y estoy convencido de que si a los españoles les devolvemos con efectos retroactivos desde el mes de enero una parte de la retención del impuesto sobre a la renta, la mayoría lo van a gastar. Por lo tanto, vamos a recaudar. Lo que hacemos es que le metemos un poco de oxígeno a las economías familiares, porque es que hay gente que con un 10% más de inflación y con un 30% más del precio de la energía no pueden llegar.

Feijóo tiene claro que si Sánchez no quiere ser ayudado, todo el esfuerzo que se pueda hacer desde el PP es prácticamente estéril:

Me quedé muy sorprendido del ‘efecto frontón’ de no aceptar ninguna propuesta. Oiga, su política económica no está para dar lecciones a nadie, de sus previsiones económicas no se ha cumplido ninguna. ¿De verdad que no va a cambiar usted toda una política económica errónea que se ha confirmado durante todos estos años? Parece ser que la respuesta es no, en ningún caso. Es difícil acompañar a alguien que no quiere ser acompañado.

Feijóo asegura que hay que hacer recortes, pero no los que toquen el bolsillos del ciudadano, sino de adelgazamiento de la Administración:

Yo creo que los recortes se pueden evitar si no cae la recaudación, si no se acaba el consumo, si volvemos otra vez a mandar un mensaje de confianza en la economía y la inversión extranjera se recupera, si los precios de la energía son competitivos y las fábricas y las industrias siguen produciendo. Por tanto, de lo que se trata es de evitar los recortes: que no se caiga la recaudación fiscal. Y si seguimos así, se caerá la recaudación fiscal por un problema de falta de actividad empresarial. El tema de recortes es que la gente no se crea que ya llega el centro-derecha a recortar. Los recortes que hay que hacer son los burocráticos no los de servicios al ciudadano.

Igualmente, el presidente del PP ve inviable que se pueda incrementar el gasto en pensiones porque esa cantidad es complicado que pueda ingresarse previamente:

Lo que le dije es que no va a poder soportar el gasto que está consolidando, con carácter general. España no lo puede pagar porque no lo va a ingresar. Está jugando con que no vuelvan a entrar en vigor las reglas fiscales; con que el incremento de los tipos de interés que va a hacer el Banco Central Europeo a partir del verano no sea muy alto para no tener que incrementar los gastos financieros del Estado; y con que la guerra de Ucrania sea, digamos, el papel de celofán donde en volver una hemorragia de gasto público que endosará a la legislatura siguiente. Una carrera hacia delante.

¿ADELANTO ELECTORAL?

Feijóo no cree que Sánchez vaya a adelantar las elecciones generales, aunque también cree que hay una posibilidad de que se anticipen si la situación económica obliga a unos ajustes que no gusten a su socio en el Gobierno, a Unidas Podemos:

Yo creo que este Gobierno vive al día. Si no tiene que hacer ningún ajuste intentará llegar hasta el final. Si por el contrario le imponen ajustes y la coalición se rompe, probablemente consultará. Yo supongo que habrá elecciones cuando más le interese exclusivamente, cuando la demoscopia le venga mejor.

Sobre el pacto con VOX en Castilla y León, Feijóo recuerda como se le dio al PSOE la oportunidad de dejar gobernar a la lista más votada, la del PP, y como los socialistas se negaron en redondo: