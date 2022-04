«Esto va a ser un infierno»: Así se desató la guerra en el PP entre Ayuso y Casado

Nueva entrega de los mensajes cruzados entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

El diario El Mundo, después de sacar los whatsapps entre Miguel Ángel Rodríguez y el entonces presidente del PP, publica una extensa relación de los whatsapps que se enviaron ambos dirigentes y que derivó en una guerra de dimensiones desconocidas en el seno de esta formación.

El resultado, obviamente, ya es conocido por todos. El entonces presidente de la sede de Génova 13 tuvo que dar un paso al costado y la jefa del Ejecutivo madrileño se alzó como la gran triunfadora.

Eso sí, durante meses el conflicto se fue larvando hasta que ya todo saltó por los aires.

Y curioso que todo se desató unos pocos días después de que los populares consiguieran vencer en las urnas en Castilla y León el 13 de febrero de 2022.

Los roces comenzaron cuando el 10 de marzo de 2021 la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene noticias de la traición de Ciudadanos en Murcia para desbancar al PP tanto de la alcaldía capitalina como del Gobierno regional y opta por no esperar a que los naranjas la apuñalen con una moción de censura.

Ayuso disuelve la Asamblea autonómica y convoca elecciones, una medida que no gustó en la planta séptima de Génova 13.

Sin embargo, el arrolador triunfo del PP en los comicios del 4 de mayo de 2021 apacigua algo los ánimos y la ganadora de la cita electoral, fortalecida por un resultadazo que rozó la mayoría absoluta da el primer paso para intentar presidir el PP regional.

Así las cosas, el 13 de mayo de 2021 Ayuso mandaba este mensaje a Pablo Casado:

La respuesta del presidente del PP fue corta y desalentadora para los intereses de la mandataria madrileña:

Ayuso, que no se dio por vencida, insistió:

Hagamos por vernos, por favor. Me paso el día diciendo lo que no quiero. ¿Podemos vernos media hora el finde o el lunes?

Sin embargo, el máximo exponente popular siguió echando balones fuera y no afrontando la cuestión.

La dirección nacional del PP empezaba a ver que Ayuso no iba a cejar en su empeño de presidir el PP de Madrid y en que el congreso se celebrase a la mayor celeridad posible.

Así que el 17 de junio de 2021 se monta por parte de la cúpula del PP un acto en un parque madrileño próximo a la plaza de Manuel Becerra en el que se ensalzó al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez-Almeida.

A ese acto Díaz Ayuso ni siquiera fue invitada y encima el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, remachó el despropósito con este desprecio hacia la ganadora del 4-M.

No nos despistemos, el único capaz de ganar a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Con siglas y con candidato, Pablo Casado y el PP, que no nos confundan.

La dirigente de la Puerta del Sol reaccionó y mandó un whatsapp a Casado:

Me gustaría que quedáramos un día, que hablemos serenamente y no nos alejemos. La falta de comunicación entre nosotros provoca estas tonterías.

El 7 de julio de 2021 Ayuso mandaba otro mensaje en el que alertaba del riesgo de alargar sine die el anuncio de la convocatoria del Congreso del PP de Madrid:

El efecto 4M para los municipios del sur, que son donde se juega la mayoría, no puede perderse. Estamos de moda (ahora). Y la maquinaria del PSOE en estas ciudades no va a parar, juegan con Moncloa , Delegación del Gobierno como quieren. Por eso urge nuestro congreso y nombrar candidatos potentes, elevarles como alcaldes y hacerlo con tiempo. Hablamos de ciudades de 200.000 habitantes y nuestros candidatos son desconocidos. Si esperamos, iremos muy por detrás. Hay un vacío inmenso entre partido y gobierno, aquí nos jugamos la vida, cada municipio es como una capital de provincia.

A finales de agosto de 2021 Ayuso seguía forzando la posibilidad del Congreso en Madrid:

Pero al inicio de septiembre, la presidenta madrileña se dejó de sutilezas y le puso bien claro a Casado lo que ella quería:

Buenos días, ayer estuve tomando el aperitivo con periodistas que cubren Madrid. Y como cada día desde hace mucho tiempo me preguntaron por el congreso regional y les dije que sí me gustaría presentarme. Y eso es lo que han contado muchos medio. Desearía hablar esto contigo con calma y que todo fuera bien y ser la persona que preside el partido autonómico cuya circunscripción encabezas. No he hablado de este tema en todos estos meses pero va tocando, así lo considero.