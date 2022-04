Los asesinos de ETA tienen preferencia

La bondad es el grado supremo de la inteligencia, nuestros políticos ni la conocen ni la esperan.

Hoy ha saltado a los medios y a las redes la indignación general, porque una vez más vemos con horror cómo este gobierno cumple sentencias que premian a los asesinos de ETA, y omite las sentencias de los mismos tribunales cuando son favorables a los que se enfrentaron a los asesinos y a los corruptos; nos estamos refiriendo a los Guardias Civiles Democráticos, conocidos como los «UMDVERDES». El gobierno nuevamente premia a los Asesinos .

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH– obliga a España a indemnizar al miembro de ETA Xavier Atristain con 12.000 euros por daños morales al entender que no se le permitió elegir abogado cuando estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2010. Ese fallo le permitió presentar un recurso de revisión de la sentencia del Supremo -que a su vez confirmaba una de la Audiencia Nacional de 2013- y salir de la prisión de Martutene el pasado mes de febrero, quedando en libertad condicional. Un poco de historia en Video TV

Ahora y como es costumbre nos toca hablar de la sentencia de Estrasburgo que condena a España en favor de un asesino de ETA, y el gobierno como ha venido haciendo, –como todos–, trata de agotar los plazos para seguir protegiendo a los que llenaron España de pánico, horror y muerte. No nos extraña, es el modo de hacer de la casta política que niega constantemente negociar con ETA y siempre lo han hecho. Todo esto nos recuerda lo que desde el norte en la lucha antiterrorista gritábamos por el abandono en que nos tenían, y era: «Negocias con ETA y no escucháis a los Guardias Civiles sus víctimas». La actitud de no recurrir el fallo del alto tribunal Europeo en el caso de Xavier Atristain, levantará a toda la población, ya es hora de decirles a estos mandarines y vividores que nos gobiernan que no es permitido premiar a los asesinos y obviar y desobedecer a los mismos tribunales que condenaron a España por actos criminales e ilegales cometidos contra los Guardias Civiles Democráticos. El parlamento Español ordenó la reparación y la readmisión de estos servidores públicos en todos sus derechos, indicó que se cometieron detenciones ilegales y que el derecho de asociación es un derecho de todos y de los Guardias Civiles también.

Cumplieron con la legalidad y así lo reconoció el parlamento de España, el TEDH y el TC. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar . Lo que nos distingue ni más ni menos, es que los Guardias Civiles Democráticos no se mancharon las manos de sangre, utilizaron la palabra, el diálogo y la constitución, la gran diferencia es que los Guardias Civiles respetan la vida y los derechos humanos y el gobierno no sabe distinguir entre el bien el mal y la dignidad.

Ahora toca más de lo mismo, nuestros muertos no descansan en paz, y nuestros políticos carecen de decencia, las viudas, los huérfanos y nosotros los compañeros lloramos de pena al ver cómo un gobierno democrático duda recurrir una sentencia cuya base fundamental se encuentra en un estado putrefacto que llevó a cabo acciones criminales e ilegales como ha puesto de manifiesto la grave operación columna, precedentes que han dejado inerte y sin razón a nuestra democracia y a nuestro estado de derecho. Operación Delictual Columna organizada por el estado

Para terminar Ya, maldecimos a nuestra clase política, adinerados sin perdón hasta aburrirse, a costa del sacrificio de todos los españoles de bien y especialmente de todos aquellos guardias civiles y policías que en el norte — País Vaco-Navarro– se jugaban la vida cada día. Ejecutar las sentencias en favor de los asesinos y burlar las sentencias de los mismos tribunales a los demócratas UMDVERDES, es una muestra palpable de que nuestro estado de derecho lleva años asentado en una permanente oleada de descomposición sin límites, que nos llevará a la destrucción como sociedad.