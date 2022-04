El AVE a la Eurorregión Douro Miño

La Reciente inauguración del AVE a Orense, -bueno, a las puertas de Orense- primer tramo, según los palmeros de turno, de la alta velocidad a Galicia, ha puesto de manifiesto además de costoso, la ausencia de igualdad en el diseño de la red regional, especialmente en lo que afecta al Sur, no contemplando en sus planes a la “Eurorregión” Galaico/Portuguesa, con cerca de 4 millones de habitantes, y seguramente la zona de mayor dinamismo económico de la costa atlántica peninsular desde Sagres a Ferrol.

Pasados los fasto inaugurales, nos topamos con la realidad: desde Orense, el ancho de vía de lo que se denomina Alta Velocidad, no permite la circulación de trenes de rodadura europea a ninguna de las ciudades de la periferia, por lo que podemos afirmar que se repite la “tomadura de pelo” a la Galicia periférica, y, como históricamente viene siendo habitual, a la Galicia miñota, que junto con la homónima portuguesa y el “país do Douro”, constituye una de las zonas de mayor dinamismo de la Península, y , que, además, cuenta con una línea ferroviaria vertebradora, ya operativa, cuya modernización con terminal en Guillarei/Tui, [extensible a Valença] terminaría con nuestro aislamiento tradicional. Sería una inversión insignificante en comparación con el faraónico acceso previsto, con un costo superior a nuestras posibilidades económicas, y una terminal en el centro de una ciudad colapsada, a la que, necesariamente, hay que acceder a través de la “jinkana” y un tapón circulatorio contrario a las exigencias ferroviarias de nuestro tiempo.

Ya en su día, al nacimiento del ferrocarril del Miño, Monforte/Redondela, [1858/1860] eran conscientes que el trazado no satisfacía la necesidad de comunicación del sur de Galicia con Madrid, si bien se abría a la Región Miñota, y así, coincidiendo con la llegada a Vigo del ferrocarril, se construye el ramal Guillarei/Valença [1879] aunque no se ejecutó el tramo Tui/La Guardia programado dentro del plan ferroviario de Galicia.

Desde comienzos del siglo XX, descartada la línea Pontevedra/Rivadavia [1906] ya por lo costoso del a inversión [vencer O Suido, A Paradanta y la vertiente sur de A Serra de Avión, con túneles de 15 y 30 kilómetros de longitud] ha sido constante la preocupación por acercar el sur de Galicia a Orense y Madrid, con la supresión del lazo Porriño-Redondela-Vigo, y salida directa al sur. Hasta ocho proyectos, unos estratégicos dada la proximidad con Portugal y otros comerciales, se conservan de aquel propósito aunque ninguno, salvo Orense-Puebla, cincuenta años más tarde, se hizo realidad: Verin/Chaves [1886]. Villagarcia/Pontevedra/Monforte [1901]. Pontevedra/Ribadavia [1906]. Verin/Puebla [1911]. Orense/Portugal por Ginzo y Verin [1912]. Pontevedra/Sarria [1914]. Vigo-Palanquinos-León-Matallana [1927]. En su mayoría aprovechando las posibilidades que brindaba la proximidad de la “raya” y los distritos portugueses de Porto, Braga, Viana, Vila Real y Braganza colindantes. Incluso, cuando la concesión del ferrocarril Vigo/Mondariz, [1894] un grupo de empresarios de la Comarca del Tea propuso el trazado como salida sur de Vigo, idea que no pudo materializarse, por la oposición de algún ayuntamiento. En el 70 del pasado siglo, en el Consejo Económico Comarcal, se sugirió un tren “monoviga” como medio de comunicación con Orense a Través del Condado del Tea bordeando La Paradanta.

En este momento, al margen de fantasías faraónicas inalcanzable, el Estado viene obligado, en virtud de los Tratados [COM(2011) Libro Blanco] a la modernización de la línea del Miño, incluso con una estación intermodal en Guillarei/Tui , al servicio de la Eurocomarca de 300.000 habitantes y acercándose a la Eurorregión de 4 millones de habitantes, situada en un radio de 70 km. que, necesariamente, en un futuro no muy lejano, tendrá que optar por este medio de transporte por exigencias de la política europea de comunicaciones.

La Administración no puede ignorar a una eurocomarca [Ribeiro, Paradanta, Condado, Baixo Miño y Raya Portuguesa] con más habitantes que muchas provincias de España, y único medio de aproximación al norte de Portugal, cuya realidad política, demográfica y económica no podemos ignorar.