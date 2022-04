Medina y Luceño desbaratan la estrategia de Anticorrupción: «El Ayuntamiento de Madrid no sabía nada de las comisiones»

El escándalo empieza a desinflarse.

La izquierda política y mediática se abalanzó como un buitre carroñero hacia su presa creyendo que en el asunto de las supuestas comisiones pagadas por el Ayuntamiento de Madrid por material sanitario iba a poder sacar una buena tajada.

Pero, a cada testimonio que se conoce de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, la posibilidad de poner contra las cuerdas al alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, se va diluyendo a pasos agigantados.

Y todo esto mientras siguen yéndose de rositas Pedro Sánchez y Nadia Calviño a cuenta de la empresa de los padres del presidente y de la compañía del marido de la vicepresidenta primera como mediadora en la consecución de las ayudas europeas, los fondos Next Generation, respectivamente.

Okdiario accedió a una nueva parte del interrogatorio del Fiscal Anticorrupción a Medina y Luceño y ambos son contundentes a la hora de negar que el Consistorio madrileño tuviera constancia de esas comisiones.

LUIS MEDINA

Fiscal: «¿El Ayuntamiento de Madrid sabía algo de las comisiones de usted?»

Luis Medina: «No».

Fiscal: «¿Usted no, por lo menos, no le dijo nada al Ayuntamiento de Madrid?»

Luis Medina: «No. Hombre, yo doy por hecho que el Ayuntamiento de Madrid, a ver… que nadie trabaja gratis».

Fiscal: «Pero, vamos, concretamente, decirles ‘yo me voy a llevar 1 millón o me voy a llevar un tercio de la operación’. Eso no lo habla, ¿no? Eso no entra en el objeto de las conversaciones con el Ayuntamiento».

Luis Medina: «No».

Fiscal: «¿Y tampoco sabe si el señor Luceño en algún momento esto lo habló con el Ayuntamiento?, es decir, cuál era su comisión, ¿no?»

Luis Medina: «No».

ALBERTO LUCEÑO

Fiscal: «¿La señora Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento, conocía que ustedes se llevaban esas comisiones?»

Alberto Luceño: «No».

Fiscal: «No lo sabía. No se lo dijo en ningún momento. ¿Usted le explicó en algún momento cuál era su interés en esta operación?»

Alberto Luceño: ¿En qué sentido?

Fiscal: «¿Qué es lo que ganaba usted con esto?, ¿o le dijo que era una actuación altruista?»

Alberto Luceño: «No hablamos de ese tema».

Fiscal: «Se lo digo porque en algunos mensajes de audio por WhatsApp usted le dice, o menciona, no sé si de manera jocosa, que espera o que cree que se merece una medalla del Ayuntamiento de Madrid, un reconocimiento civil».

Alberto Luceño: «Sí, pero no por eso, por el tema de que [las mascarillas] se sirvieron en una semana. Fuimos los únicos. Luis en esos momentos sí que me llama y me dice, tengo el Ayuntamiento de Murcia, tengo Andalucía, tengo tal… pero luego nunca se materializó nada (…) La medalla es porque efectivamente se movieron los más rápidos y se llevó la mercancía en una semana».