Un detalle sospechoso arruina la foto del Rey Juan Carlos con las Infantas y sus nietos

El Rey emérito está disfrutando de unos días en compañía de su familia en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde Don Juan Carlos se trasladó en agosto de 2020 tras abandonar España. En concreto, el Rey Juan Carlos ha estado acompañado en Abu Dabi por sus hijas, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, así como por algunos de sus nietos.

Don Juan Carlos I anunció a principios del mes de marzo que optaba finalmente por permanecer en Emiratos Árabes Unidos (EAU), aunque trasladó al su voluntad de viajar con frecuencia a España para visitar a familiares y amigos ahora que la Fiscalía General del Estado ha cerrado las investigaciones abiertas en su contra.

Ahora el Emérito ha reaparecido para el gran público permitiendo que se haga pública la fotografía del encuentro familiar en plena Semana Santa.

En la imagen podemos ver en el centro al exmonarca, vestido con una desenfadada camisa rosa, vaqueros y chaleco, apoyándose en su bastón. Lo usa desde hace meses, y es que desde hace algunos meses se ayuda para caminar, entre otras cosas, de un bastón de fibra de carbono, con forma de muleta y de color negro.

En la fotografía se ve a Victoria Federica abrazando a su abuelo. Junto a la nieta está su madre, la Infanta Elena, que agarra del brazo a su hija mientras su sobrino, Pablo, le pasa la mano por el hombro. mientras sus hermanos Juan y Miguel Urdangarin se muestran con un talante bastante más serio.



A la derecha del Rey emérito está Irene Urdangarin y al extremo de la imagen, la Infanta Cristina, sonriente, aunque sensiblemente más delgada, un estado físico que muchos achacan a los disgustos sufridos tras conocerse la sólida relación de Iñaki Urdangarin, su todavía marido, con una vitoriana compañera de trabajo del exduque de Palma.

Pero hay un detalle curioso que ha arruinado en parte la entrañable fotografía. Muchos comentarios en las redes sociales han manifestado que la misma se trata de un montaje y todo por ‘culpa’ de un detalle de Pablo Urdangarin. El joven jugador de balonmano aparece situado detrás de todos los miembros de la familia y un efecto óptico hace que ‘desaparezcan’ sus piernas tras su prima Victoria Federica y su tía, la Infanta Elena.

No es un montaje pero las especulaciones han viralizado la fotografía, seguramente muy a pesar de la Casa Real porque no, no es un fotomontaje. El encuentro se ha producido y todos los protagonistas de la ya viral instantánea estaban, y lo están aún, con Don Juan Carlos en Abu Dabi.