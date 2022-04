Los dos escándalos del PSOE que condicionan la fecha del adelanto electoral en Andalucía

La convocatoria de las elecciones en Andalucía está al caer.

O tal vez no.

Y es que, a pesar de que se manejan dos fechas, 12 o 19 de junio de 2022 (para la primera tendría que disolverse ya el Parlamento autonómico), lo cierto es que han saltado a la palestra dos casos de corrupción del PSOE que pueden condicionar los plazos.

La cuestión de fondo es que el pleno donde se aprobaría el dictamen de la comisión de investigación de la Faffe, previsto para el 27 y 28 de abril de 2022, y la sentencia definitiva del caso de los ERE, cuya resolución está fijada para el 4 y 5 de mayo de 2022, no se llevarían a cabo si Juanma Moreno decidiera convocar ya los comicios.

Por eso, el líder de los populares, al que las encuestas le otorgan un resultado próximo a la mayoría absoluta, está meditando si poner aún más en el disparadero al PSOE le daría finalmente esa mágica cifra de los 55 diputados y así no tener que buscar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Lo que está claro es que de convocar, como se prevé en los mentideros políticos y mediáticos, las elecciones para mediados de junio de 2022, lo que obligaría a disolver la Cámara regional bien el 19, bien el 26 de abril de 2022, se quedarían aplazadas dos cuestiones esenciales.

Y es que no se podría celebrar hasta después de las elecciones ni el debate ni la aprobación del dictamen que señala los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como responsables políticos de las corruptelas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Igualmente, otro asunto que quedaría postergado sería el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la sentencia de los ERE, previsto para el 4-5 de mayo de 2022.

En el caso de que se convocasen las elecciones, la Sala de lo Penal no haría pública su resolución judicial firme hasta que se haya celebrado la cita electoral, ya que la Justicia no quiere interferir en la campaña electoral para que el debate político no gire en torno a sus pronunciamientos.

COPIAR A PEDRO SÁNCHEZ, EL LASTRE DE JUAN ESPADAS

Ahora queda la pelota en el tejado de Juanma Moreno y valorar si le merece la pena esperar unas semanas más a que se sustancien estos asuntos que afectan directamente al PSOE y así deteriorar mucho más la imagen de su candidato, de Juan Espadas, colocado por el propio Sánchez.

Y es que el que fuera alcalde de Sevilla hasta ser designado el cabeza de lista por los socialistas para los comicios autonómicos tuvo el desliz de gritar a voz en cuello que él quería para Andalucía lo que Pedro Sánchez había hecho en España.

Y, claro está, viendo la inflación disparada casi hasta el 10%, el precio de la energía en niveles astronómicos, los combustibles, pese al descuento gubernamental de los 20 céntimos por litro, y un paro que no baja, los ciudadanos andaluces tienen cada vez más claro que no quieren a un ‘escriba’ de Pedro Sánchez en el Palacio de San Telmo.