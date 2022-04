¡Demoledor! La lección de Ayuso a la ‘MEMA’ Mónica García, una podemita y al socialista Lobato

Ayuso lo ha vuelto a hacer.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en el Pleno de la Asamblea de este jueves 21 de abril de 2022 ha puesto en su sitio a la izquierda.

Especialmente, a Mónica García (Más Madrid), Carolina Alonso (Unidas Podemos) y Juan Lobato (PSOE). Isabel Díaz Ayuso comenzaba su discurso tal que así:

Este brutal discurso de Isabel Díaz Ayuso arrancó un espectacular aplauso de gran parte del Pleno. Pero había aún más. Tras el turno del socialista Lobato, Ayuso le respondió:

«Lobato yo le sigo haciendo una única pregunta: dígame que he hecho yo y en qué momento de mi vida he destinado un sólo minuto siendo presidenta de la Comunidad de Madrid para favorecer a ningún familiar. Tiene que bajar la cabeza porque no tiene respuesta porque se lo está inventando. Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir ninguna, que la misma que tiene usted sobre su padre que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el Ayuntamiento».