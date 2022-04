Pedro Sánchez, denunciado en la Policía por traición al revelar datos del buque de la Armada

Lo contábamos en Periodista Digital este viernes 22 de abril, en la Armada española al no daban crédito a lo que aparentemente era otro desliz de Pedro Sánchez. Solo al presidente del Gobierno socialcomunista se le puede ocurrir ‘darle’ en público a Vladímir Putin una más que valiosa pista.

Y esa no es otra que soltar en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, el nombre del buque en el que se trasladan las armas para ayudar a Ucrania frente a la invasión rusa.

A nadie se le escapaba ya en ese preciso momento que dar esa clase de informaciones, tal y como se las gasta el sátrapa de Moscú, es poner en bandeja a este la posibilidad de que intente cualquier tipo de sabotaje o, directamente, proceda a hundir el buque militar

De hecho, fuentes de la Armada española no salían aún de su asombro ante una ‘locuacidad’ de Pedro Sánchez que les ha puesto directamente en el disparadero: “Es del todo inapropiado dar ese tipo de información en público, teniendo en cuenta las circunstancias de la operación. El hecho de que revelar el nombre de la embarcación supone poner una diana sobre el buque”.

Evidentemente, poco después, las redes sociales estallaban ante la tremenda imprudencia de Pedro Sánchez. Y es que el jefe del Ejecutivo socialcomunista había dejado al descubierto un flanco bastante sensible.

Tan sensible como que un ciudadano, de nombre Galo Dabouza, ha presentado una denuncia en una Comisaría de la Policía Nacional contra Pedro Sánchez por presuntos delitos de “traición y de tráfico ilegal de armas”. Dabouza ha remitido una carta a El Diestro en la que informa de la presentación de esta denuncia contra el presidente del Ejecutivo y recalca que “Mientras otros piensan en ir a denunciar a Pedro Sánchez, yo ya he vuelto de hacerlo. Y no fui antes, porque no tuve tiempo”.

El denunciante se pregunta “si los almirantes de la Armada Española (supongo que eso sigue existiendo), harán algo más que “no dar crédito” a lo ocurrido. Lo dudo. A lo mejor tienen problemas del tipo zanahoria y palo (sobornos o amenazas) para hacer mutis por el foro. Ellos sabrán cuáles son sus prioridades”.

Además, cuenta su vivencia en la Comisaría ante la insólita denuncia: “Cuando fui a presentar la denuncia tuve que aguantar que un agente del CNP criticase la denuncia, alegando que Españistán (él dijo, impropiamente “España”) pertenece a la OTAN, y que eso nos obliga a hacer todo lo que ha hecho Perro Sánchez. Incluida la traición. Le respondí que, si ese es el caso, hay que preguntarse qué hacemos todavía en esa OTAN. Sin respuesta”.

Por último, reconoce no tener muchas esperanzas sobre su petición de investigación: “supongo, porque no soy un incauto recién llegado a este circo, lo que harán los jueces con esta denuncia. Parafraseando a Nelson, Españistán solo espera que cada uno cumpla con su deber. Y nuestro deber es aplaudir lo que haga Perro Sánchez y su cohorte de payasos”.