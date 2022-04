Juanma Moreno tiene a tiro de piedra la mayoría absoluta en Andalucía

La catarata de encuestas va a ser imparable.

En cuestión de horas o, a más tardar, el 26 de abril de 2022, es previsible que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncie la disolución del Parlamento regional y la pertinente convocatoria de elecciones.

El 19 de junio de 2022 parece la fecha elegida por el líder del Partido Popular quien aseguró durante la jornada del 24 de abril de 2022 que la legislatura actual está finiquitada y que los comicios se celebrarían antes de la temporada estival.

Así que, calendario en mano, el último domingo previo al verano es del 19-J. Ya no puede ser el domingo anterior, el 12-J porque no se cumpliría con los plazos legalmente establecidos.

Y desde luego, las previsiones son bastante halagüeñas para el Partido Popular.

Los de Juanma Moreno prácticamente duplican el número de escaños que obtuvieron en la cita de diciembre de 2018.

Si en aquella jornada el partido conservador alcanzó los 26 parlamentarios, ahora se dispara hasta una horquilla de los 45-47, según la encuesta de NC Report para el diario La Razón.

Ahora mismo, según ese sondeo, la mayoría absoluta para los populares está a solo ocho parlamentarios.

No obstante, en caso de no alcanzar la misma, estaría al quite VOX, al que la demoscopia le otorga también un importante alza en el número de actas.

Si ya fue toda una sorpresa que la formación ‘verde’ alcanzase los 12 diputados hace cuatro años, en 2018, ahora la cifra se sitúa en 17-18 representantes.

Dicho en plata, la mayoría absoluta del PP, con el concurso de VOX, se reforzaría hasta llegar a los 65 escaños.

El actual socio de Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, Ciudadanos, se la pega a base de bien.

Juan Marín repite milimétricamente lo que le ha sucedido al partido naranja en otras citas electorales, con batacazos claros en Cataluña y Castilla y León, así como su total aniquilación el 4 de mayo de 2021 en los comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

La previsión para Ciudadanos es de uno a tres escaños, prácticamente 20 menos que los obtenidos en la última convocatoria electoral en esas tierras.

EL PSOE SE ADHIERE AL ‘VIRGENCITA, VIRGENCITA, QUE ME QUEDE COMO ESTOY’

La otra cara de la moneda electoral es el PSOE.

El partido que ahora lidera Juan Espadas tiene como objetivo primordial ya no ganar las elecciones, sino intentar mantener el resultado que cosechó Susana Díaz en diciembre de 2018.

Si en aquella oportunidad los 33 parlamentarios supusieron una victoria estéril para los socialistas, ya que la suma de PP, VOX y Ciudadanos mandó al partido de Ferraz a la oposición, ahora casi sacar el mismo resultado se ve para los socialistas como un mal menor.

Porque ni siquiera las otras fuerzas de la izquierda, Unidas Podemos y Adelante Andalucía, recogen un caudal de escaños que pueda poner siquiera en peligro la mayoría absoluta de la coalición postelectoral de PP y VOX.