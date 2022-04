Moreno (PP) coge desprevenidos en Andalucía a todos: Espadas no despega, Marín se apaga y la ultraizquierda, dividida

La jugada es una genialidad.

Más allá de la razón técnica alegada por el ya presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de tener que adelantar las elecciones al 19 de junio de 2022 por no tener la seguridad de ver aprobados los Presupuestos regionales, lo cierto es que es el momento más idóneo para el PP.

Y es que viendo ahora mismo la situación de los otros partidos que concurrirán a las urnas, la formación conservadora tiene ahora mismo a su favor no solo el viento de las encuestas, sino que en el caso de sus adversarios los candidatos no funcionan o, sencillamente, no tienen aún definido a su cabeza de cartel.

El PP casi duplica el número de escaños logrados en la última convocatoria electoral. Los 26 obtenidos en 2018 se traducen ahora en unos brillantes 45 y aún se espera en el seno de la fuerza de Juanma Moreno seguir creciendo y arrimarse lo más posible a la mayoría absoluta.

Porque está claro que Juan Espadas, del PSOE, no despega y tiene hasta complicado retener el último resultado electoral de Susana Díaz en diciembre de 2018, cifrado en 33 escaños.

Por lo pronto, en el sondeo del digital de Eduardo Inda a la marca del puño y la rosa se le dan 34 actas parlamentarias.

CIUDADANOS DESAPARECE DEL MAPA POLÍTICO

El actual socio de los populares en Andalucía, Ciudadanos, se hunde por completo. Juan Marín, de los 21 escaños logrados hace cuatro años, se puede quedar en la cola del INEM.

Y es que hay sondeos, como el que publica este 26 de abril de 2022 el digital Okdiario, donde se le otorgan cero parlamentarios.

Es decir, los naranjas siguen su línea decreciente que ya experimentaron a nivel nacional en noviembre de 2019, pasando de 57 a 10 diputados y luego los sopapos electorales en Cataluña, Madrid y Castilla y León.

Por su parte, VOX, que tendrá un crecimiento en los comicios del 19 de junio de 2022, se enfrenta a la duda de quién será su candidato.

No obstante, salvo sorpresa morrocotuda, será Macarena Olona quien se presente como lideresa para pugnar por la poltrona del Palacio de San Telmo.

De hecho, aunque las encuestas le dan una horquilla de 18-22 escaños a la formación de Santiago Abascal, dentro de ese partido manejan otros ‘tracking’ electorales que dictan que de ser Olona la cabeza de cartel el partido se dispararía hasta los 24 representantes en el Parlamento regional.

La ruptura de la extrema izquierda en este territorio provoca que de los 17 parlamentarios que Unidas Podemos obtuvo en diciembre de 2018, ahora no lleguen siquiera a la decena.

Así las cosas, la marca morada se queda en 7 diputados, mientras que Adelante Andalucía se queda con un solo representante.

En resumen, los partidos más a la izquierda del PSOE se dejan nada menos que 9 sillones en la gatera, más de la mitad.