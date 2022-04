Así fue la declaración judicial del jubilado agredido por Errejón: «Me dio una patada despectiva, me trató como a un gusano»

Quedan 24 horas para que Íñigo Errejón dé la cara ante la Justicia.

El líder de Más País y ‘karateca’ vocacional tendrá que declarar el 29 de abril de 2022 en los Juzgados de Plaza de Castilla por el caso de la agresión propinada a un jubilado con cáncer hace prácticamente un año, el 2 de mayo de 2021.

El político, que ya evitó con añagazas más que cuestionables y con la ayuda ‘inestimable’ de la Fiscalía, sentarse en el banquillo de los acusados el 25 de enero de 2022, ahora no podrá escapar de la acción de la Justicia.

Quien sí prestó ya declaración, tal y como publica Okdiario, es la víctima, Alberto, un anciano enfermo de cáncer que dejó bien a las claras que Errejón fue a degüello a por él y por la única razón de que le pidió hacerse una foto con el líder populista.

La famosa noche de autos, el agredido bajó a pasear al perro, se encontró con un vecino y estuvieron departiendo un rato hasta volver a sus casas.

Ya a punto de llegar a su domicilio ve a Errejón y recuerda con detalle la escena:

Él no llevaba mascarilla y además es muy alto, destaca, enseguida me di cuenta de que era él.

Lo que no se esperaba Alberto era la desmedida y violenta reacción del líder de Más País al ir a pedirle una fotografía, algo que ya había hecho con otros políticos como Juan Carlos Monedero y que no le habían puesto objeciones al respecto:

Me lanzó una patada despectiva, me trató como a un gusano, y eso es lo que me dolió y me sorprendió.

La víctima añadió ante el juez que:

No considero violenta la patada, sino más insultante. Sinceramente, creo que si me hubiera dado en otro lugar no habría tenido mayores consecuencias que el dolor de un puntapié. No se puede tratar a una persona como él me trató a mí aquella noche.

Eso sí, Íñigo Errejón no se quedó en el lugar de los hechos y huyó de allí como un conejo asustado:

Cuando me quise dar cuenta de lo que había pasado, Errejón ya había desaparecido. Si esto me pilla con 30 años, seguramente no estaríamos aquí.

El propio agredido ya relató en ocasiones anteriores lo que pudo suceder a poco que el político hubiese ‘acertado’ con su patada en otras zonas de su cuerpo: