El PSOE leonés salta definitivamente por los aires

«Si el PSOE no acepta el proyecto que llevo desarrollando estos años, mi compromiso es con los ciudadanos y me presentaré a la alcaldía de la ciudad de León», señaló el alcalde de la ciudad de León y secretario local del PSOE en unas declaraciones en Onda Cero, dejando claro que si no es bajo el paraguas del PSOE, se presentará bajo otras siglas.

El cabreo del alcalde es monumental, puesto que ante la denuncia púbica que planteó el pasado miércoles sobre la campaña irregular de afiliaciones, cuyo objetivo finalista es descabalgarle de la secretaría local socialista en León, en Ferraz han decidido apoyar a la parte contraria, el secretario provincial Cendón.

Desde Ferraz, concretamente desde la Secretaría de Organización, niegan la mayor y desmienten al alcalde sobre la supuesta afiliación irregular en una carta remitida a Jose Antonio Díez, «esta Secretaría de Organización vela en todo momento por la limpieza de los procesos de elección de cargos orgánicos, atendiendo siempre de forma estricta a nuestros Estatutos Federales sobre la composición de los censos electorales y todo lo relacionado con los procesos de afiliación, tal y como establece su artículo 46.2», expresando de forma clara que en ningún momento se plantea la posible investigación sobre las posibles irregularidades y que continuarán con el proceso de elección de la nueva ejecutiva, que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo.

El varapalo al alcalde es brutal, y desde Ferraz aseguran igualmente que «las informaciones que apuntan a supuestos respaldos de Ferraz a alguna de ellas (candidaturas) es, de nuevo, rotundamente falsa», dejando en evidencia al alcalde que aseguró que todo este problema viene por la decisión de Ferraz de apoyar a su contrincante, Pilar Carnero.