VOX carga contra RTVE por ser el aparato de propaganda de Sánchez: “Es la peste de la manipulación”

Cuatro minutazos que son oro puro.

Los diputados Manuel Mariscal y Víctor Sánchez del Real (VOX) le dijeron al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, que el hundimiento de la audiencia de Radio Nacional de España viene, precisamente, por el descrédito en el que se ha convertido la propia TVE.

En la comisión parlamentaria aseveraron ambos representantes del partido de Santiago Abascal que la radio pública tiene todo el potencial para ser referencia en España, pero que sus programas no están, precisamente, entre los diez más escuchados.

Mariscal expuso que:

Aseguró que todo se debía a la mala imagen que transmite TVE convirtiéndose en una mera correa de transmisión del Ejecutivo socialcomunista:

Sabemos que la desconfianza de los españoles hacia RNE no se debe a los grandes profesionales que trabajan en la radio pública, sino a la utilización de su medio hermano, TVE, por parte de los partidos del Gobierno como un aparato de propaganda que, por asociación, está dinamitando el prestigio de RNE. Aleje a RNE de las malas prácticas que se dan en TVE. No transmita la peste de la manipulación y la desconfianza que hay en TVE a RNE. Ya que TVE está perdida convierta a RNE en un refugio de neutralidad y de calidad.

Por su parte, Sánchez del Real se centró en dejar en evidencia al presidente de RTVE por negar los insultos a VOX desde el programa de Javier Ruiz, ‘Las Claves del Siglo XXI’:

Su primera mentira, decir que había leído la transcripción del programa. La primera respuesta de RTVE y nos contestaron que no tenían un equipo de transcripción. Es imposible que usted haya podido leer una transcripción cuando nos dijeron que no había un equipo de transcripción. Segunda mentira, decirnos que no hay nada de lo que usted dice en el programa. Luego nos mandan el documento de trabajo, una transcripción exhaustiva, y hubiera bastado con haberlo abierto y que hubiese visto la página 1 y pone «una ultra, ultra, ultra, ultraderecha, populismo, ultra, ultra, ultraderecha, ultraderecha en Europa, ultraderecha de tal calibre, tenemos ultraderecha, nueva ultraderecha, extrema», se habían ya aburrido de ultraderecha, «extrema, extrema, ultraderecha, ultraderecha, populismo, extrema».