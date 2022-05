Un amigo ‘íntimo’ de Pablo Iglesias culpa a Zelensky de la invasión de Rusia

Uno de los amigos más ‘íntimos’ de Pablo Iglesias se sumó a los ataques de la extrema izquierda contra el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Se trata de Luiz Inácio “Lula” da Silva, el expresidente brasileño que fue condenado por corrupción y que ahora busca regresar al Gobierno.

Durante una entrevista con la revista ‘Times’, el político latinoamericano recupera el ‘No a la OTAN’ que se promovió desde Izquierda Unida para señalar a Estados Unidos y a la Unión Europeas de provocar la invasión.

“Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro discordia, cosecharé peleas. Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no sólo Putin es culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿LA OTAN? Entonces los EEUU y Europa deberían haber dicho: Ucrania no entrará en la OTAN. Eso habría resuelto el problema”, señaló Lula.

Sin embargo, no dudó en cargar contra Zelensky, así como también lo hizo Enrique Santiago durante la intervención del mandatario ucraniano ante el Congreso de los Diputados.

“Y ahora, a veces me siento y veo al Presidente de Ucrania hablando en la televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por todos los parlamentarios europeos. Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. Porque en la guerra no hay un solo culpable”, sentenció.

“Este presidente de Ucrania podría haber dicho: ‘Vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de la adhesión a la U.E. por un tiempo. Discutamos un poco más primero’”.

La periodista Ciara Nugent, de San Pablo, incluso le dice que Zelensky no quería la guerra, que llegó a él, a lo que Lula refutó que en verdad el líder ucraniano sí la quería.

“Sí quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Eso es todo. Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. Eso no resolverá las cosas. Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero la gente está alentando. Están alentando a este tipo, y luego él cree que es la guinda del pastel. Deberíamos tener una conversación seria: ‘Vale, has sido un buen comediante. Pero no hagamos la guerra para que aparezcas en la televisión’. Y deberíamos decirle a Putin: ‘Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. Hablemos’”, dijo Da Silva.