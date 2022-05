Rosa Díez desmonta con una frase la absurda norma impuesta en la Comisión de Secretos Oficiales

Directa.

Rosa Díez, la fundadora de Unión, Progreso y Democracia, dejó bien a la claras que la nueva norma impuesta para poder acceder a la Comisión de Secretos Oficiales es un mero artificio.

La política vasca, que fue partícipe en alguna reunión de ese órgano durante sus legislaturas como parlamentaria en la Carrera de San Jerónimo, aseguró que lo de la obligatoriedad de tener que dejar fuera de la sala el teléfono móvil es una soberana tontería.

En su intervención semanal con Federico Jiménez Losantos en ‘Organizando la Resistencia’, sección dentro de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), Díez aclaró este 6 de mayo de 2022 que con Pedro Sánchez se ha llegado al punto máximo del ridículo:

Lo de ayer fue puro bochorno. Es que es como si nos hubiera mirado un tuerto. Con Sánchez, todo lo que puede empeorar, empeora y a las pruebas me remito. Cuando me enteré ayer por la mañana que a los miembros de la comisión de secretos oficiales les habían obligado a dejar los teléfonos fuera de la reunión es que no daba crédito.