3.000 opositores a Policía tumban una chapuza de Marlaska

Una chapuza en toda regla.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar la razón a más de 3.000 opositores al Cuerpo Nacional de Policía por haber visto cercenadas sus opciones a aspirar a una de las 2.500 plazas de las pruebas celebradas en 2019.

El equipo examinador del Ministerio del Interior metió el remo a base de bien en la prueba ortográfica y, a pesar de que intentó por todos los medios desdeñar las reclamaciones de los candidatos, al final el ámbito judicial se ha pronunciado y obliga al departamento de Grande-Marlaska a solventar el desaguisado.

Tal y como comenta ABC, todo parte de la prueba ortográfica a la que se sometieron los candidatos a Policía Nacional.

En ocho minutos tenían que responder cuáles de las 100 palabras propuestas estaban bien escritas y cuáles presentaban gazapos.

El problema vino concretamente con cuatro términos: reditar, preminente, LGTBI y ciberataque.

Muchos de los opositores consideraron que esas palabras no tenían fallos, pero el tribunal examinador las dio como respuestas incorrectas bajo el argumento de que no están recogidas por el Diccionario de la RAE.

Desde ese momento, cientos de aspirantes presentaron un recurso de alzada ante la Dirección General de la Policía, aportando hasta una aclaración de la propia RAE que daba por válidas esas palabras con un argumento muy sencillo: que no estén en el diccionario no implica que sean incorrectas.

Dicho informe fue elaborado por el Departamento de Español Al Día del Centro de Estudios de la RAE en el que se decía lo siguiente:

Sin embargo, la Dirección General de la Policía ignoró a la máxima autoridad de la lengua española y rechazó esos recursos en junio de 2020, por lo que menos de 5.000 aspirantes pudieron pasar esa prueba.

Pero los candidatos a formar parte de la Policía no se desanimaron y siguieron pleiteando.

Más de 800 recursos se interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y este acaba de dictar sentencia:

El Diccionario de la RAE no es únicamente un compendio de las palabras y letras correctas de la lengua española. Por tanto, no excluye que sean correctas otras variantes gráficas no recogidas en el mismo, pero perfectamente válidas.