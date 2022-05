Podemos intenta desacreditar a Olona con un burdo ataque que acaba salpicando a Echenique y a Julio ‘El Rojo’

La jugada le ha salido regulara a la política morada.

La secretaria general de Unidas Podemos en Andalucía, Martina Velarde, quiso tener su momento de gloria tratando de desacreditar a Macarena Olona.

La componente del partido fundado por Pablo Iglesias buscó y rebuscó debajo de las piedras para tratar de encontrar algún argumento con el que intentar dejar fuera de juego a la candidata del partido de Santiago Abascal de cara a las elecciones del 19-J en Andalucía.

Y como no tenía nada a lo que agarrarse, se fue por la tangente tratando de poner en tela de juicio el empadronamiento de Olona.

El troleo a la señora Velarde fue automático y le recordaron casos paradigmáticos dentro de la formación comunista como los de Julio Rodríguez, Pablo Echenique o Serigne Mbayé.

De verdad que decir qué dais asco es poco. Como no encontráis nada que se sostenga contra Olona, buscáis cualquier estupidez… No me extrañaría que ahora saliera Teresa Rodriguez diciendo que Olona no puede presentarse en Andalucía por que no bebe Cruzcampo

— fuckcista (@Moises51135296) May 13, 2022