Irene Montero ‘reclama’ otro sopapo: tras acusar en falso de un delito sexual a un exdiputado de VOX ahora la toma con los jueces

Irene Montero es todo un ‘portento’.

La ministra de Igualdad se pone el mundo por montera (y no es un juego de palabras) con tal de imponer su sectarismo feminista en todos los órdenes de la vida.

La de Unidas Podemos, al parecer, no tuvo suficiente con el sopapo que le propinó la Justicia tras ver que quedaba absuelto Carlos Fernández-Roca, exdiputado de VOX, de un delito sexual.

Y es que Montero, muy apresurada ella, se lanzó de cabeza a acusar al político de haber cometido esa clase de abusos sin esperar a que los tribunales dictasen sentencia.

Pues apenas 24 horas después de este revolcón judicial a la podemita, el digital Okdiario saca a la luz el nuevo ataque que la ministra está preparando contra los hombres, en concreto contra los jueces.

El Instituto de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad, patrocina el ‘I encuentro estatal de violencia vicaria y violencia de género institucional en España‘, que se celebrará el 20 y 21 de mayo de 2022 en Mérida.

Ese simposio esconde un crudo ataque contra la Justicia y la «actitud patriarcal» de los magistrados y basan esas críticas en un supuesto informe para la ONU de ocho expertos independientes.

Según ese texto, se insta al Gobierno de España a mejorar el trato con el género femenino:

Insiste ese informe, que abraza con fervor Irene Montero, en que se tiene más en consideración la opinión y los testimonios de los hombres:

Y remacha asegurando que el sistema judicial español protege en más ocasiones de lo deseado a los padres objeto de la denuncia:

Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia ni el derecho de las mujeres a la no discriminación. Naciones Unidas ha advertido que el sistema judicial español no protege en algunos casos a los menores de padres abusivos y no otorga credibilidad a las mujeres.