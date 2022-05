Putin no dudará en responder si Suecia y Finlandia utilizan armas 

El pasado lunes 16 de mayo, Vladimir Putin, presidente ruso, afirmó que la adhesión de los países nórdicos (Suecia y Finlandia) en la OTAN no supondrá ningún peligro para Rusia.

Siempre y cuando estos no empleen ningún tipo de armas, en este sentido, el líder ruso, no dudará en responder. Según comunicó, «no tiene problemas con esos países», pero, adelantó lo siguiente: «La expansión de la infraestructura militar a esos territorios sin duda desencadenará nuestra contrarreacción», durante la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que tuvo lugar en Moscú.

Las palabras del presidente supuso una mezcla de sentimientos encontrados para los habitantes de los países nórdicos. Por una parte, calma y seguridad, ya que está asegurando que la entrada en la OTAN no supondrá ningún peligro para Rusia. Sin embargo, también agrava el miedo, ya que, si la OTAN acerca su infraestructura militar a las fronteras del país ruso, Moscú no dudará un segundo un actuar de la misma manera. Putin protestó lo siguiente:

«Además de esta política expansionista sin fin, la alianza del Atlántico Norte también va más allá del marco de su designación geográfica, más allá del ámbito de la región euroatlántica y busca involucrarse en los asuntos internacionales cada vez más activamente».

Putin, en un continuo conflicto con la OTAN

A estas alturas, no es novedad que el presidente ruso, Vladimir Putin, se muestre indiferente con los países de la OTAN. Considera que la expansión de los países de la OTAN supondrá un problema para la seguridad de Moscú. Este, comparte junto con Suecia y Finlandia, parte del mar báltico. Uno de los motivos por el cual, Rusia no dudará comenzar un nuevo conflicto empleando medidas militares como consecuencia. Este conflicto viene dado desde antes de iniciar su operación militar en Ucrania, exactamente el 24 de febrero de 2022. Pues bien, pongamos un poco de contexto, fue en el año 1949, cuando 12 países, incluidos EE.UU, Canadá, Reino Unido y Francia, crearon una alianza militar conocida como OTAN. El objetivo de esta era ofrecer seguridad a todos los países que estaban integrados en esta en caso de haber algún tipo de amenaza. Actualmente, cuenta con el apoyo de 30 países. Pero, vamos a lo importante, ¿qué es de Rusia? Fue en el año 1999 cuando se produjo el bombardeo de Kosovo ocasionado por la OTAN. Desde ese momento tanto Rusia como Ucrania decidieron no involucrarse en esta alianza. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, declaró lo siguiente: «Está claro que Ucrania no es un miembro de la OTAN. Entendemos esto».

Tres meses de invasión a Ucrania

Como se ha comentado anteriormente, Rusia declaró la guerra a Ucrania el 24 de febrero de 2022, y, pasados tres meses, seguimos por el mismo camino. A día de hoy, son muchos los que se preguntan cual fue el motivo de esta pugna, la respuesta es sencilla, y según informó el presidente ruso en una entrevista, fue para «proteger a las personas que son objeto de abusos y del genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania«. Sin embargo, lo que está provocando es un caos, dejando día tras día miles de muertos. Este conflicto bélico está acarreando, además, problemas con las relaciones internacionales. Tal es el caso de Reino Unido, donde los ciudadanos rusos tendrán que evitar acceder y, además, poder obtener un visado. «Tomando en cuenta la política inamistosa de Gran Bretaña hacia nuestro país y para evitar perjuicios financieros y otros posibles problemas, recomendamos a los ciudadanos rusos abstenerse si es posible de viajar a Gran Bretaña y de obtener visados de ese país», señaló el ministerio de Exteriores ruso, Serguéi Lavov, en un comunicado. ¿Cuál será el próximo movimiento que realizará el país?