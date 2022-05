La vomitiva respuesta de una diputada de la CUP cuando enfermos de ELA le ruegan que hable en español

Se dice popularmente que donde no hay mata, no crece patata.

Aplicado a Laia Estrada, una diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, se puede afirmar tajantemente que donde no hay humanidad resulta más que complejo hallar unas gotas de sensibilidad.

La política decidió dirigirse a un grupo de enfermos de ELA y a sus familares en catalán durante la Comisión de Salud de la Cámara regional.

Pese a que la esposa de uno de los afectados por esta enfermedad, Yolanda Delgado, le rogó que, por favor, se dirigiera a ellos en español, Estrada optó por no apearse del burro y seguir hablando en catalán.

Y de manera cuasi despectiva suelta que luego le puede traducir al castellano la parte de la intervención que tanto ella como su marido no entiendan.

Evidentemente, las redes sociales estallaron de lo lindo ante la nula empatía de la representante de la CUP.

Especialmente llamativa fue la de Jordi Sabaté Pons, todo un luchador para conseguir que los afectados por el ELA no sean relegados socialmente:

— Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) May 19, 2022

2- Pides por favor que si puede hablar castellano que no entiendes catalán.

4- La Diputada de la CUP con tono desafiante responde a un enfermo terminal que no entiende el catalán que si algo no entiende que al acabar si no ha entendido algo se lo explicará.

5- El enfermo va conectado a una máquina para poder respirar y no se puede mover.

Sois escoria.

