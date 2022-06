El gesto ilegal del que presume Rita Maestre acaba en un troleo colosal

El sectarismo y la ideología por encima de todo.

Ese debe ser el ‘modus operandi’ de Rita Maestre que, pese a que es consciente de que tiene que asumir una serie de responsabilidades como edil del Ayuntamiento de Madrid, prefiere no solo incumplir las normas, sino además presumir de ello.

Y uno de esos gestos es el de colocar en la fachada de un edificio de titularidad municipal la bandera del orgullo gay:

Y además reincidir en el hecho de que en 2023 colocará la bandera de marras en el propio Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles:

El problema para la portavoz de Más Madrid es que la ley es taxativa en ese punto y ella no puede estar por encima de lo que marca esa legalidad.

En junio de 2020 el Tribunal Supremo sentenció que en las fachadas de edificios y en los espacios públicos no se pueden colocar banderas ni signos que no sean oficiales.

Todo a cuenta de un intento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de querer colocar la bandera canaria de las siete estrellas verdad, una enseña separatista.

Esa resolución judicial también incluía la no colocación de la bandera arcoiris, la que representa el orgullo gay.

Las redes sociales se hicieron rápidamente eco de la bravata de la portavoz de Más País:

No colgareis nada, porque ya no sereis nada. Pero si se colgase habría denuncia. Las instituciones, palurdos, nos representan a todos por igual sin distinción, en la misma medida que todos somos iguales Art 14CE, que es lo que el Tribunal Supremo sentenció con claridad meridiana. pic.twitter.com/oUF0bsfdPg

Como os gusta saltaros sentencias judiciales a vuestro antojo x hacer el paripé en busca de rascar votos. Si esa es vuestra politica, no quiero qesteis en la Cam. Spoiler para forofos: me da igual las siglas políticas. Hoy es más Madrid, mañana será pp, PSOE o Up x ejm

No es el balcón de Más Madrid, es el balcón del Ayuntamiento. En tu casa o en vuestra sede puedes poner lo que quieras, en un edificio público, NO.

Rita no se puede colocar una bandera que no sea oficial, en un edificio público. Deberías saberlo Rita. Me sorprende que una diputada no sepa esto, empiezo a creer que no estás preparada para el puesto. Tranquila, ya lo sabía desde hace mucho.

— Diego (@DiegoWyGa) May 31, 2022