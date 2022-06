Inda, sobre el escándalo de Begoña Gómez: «Si fuera la mujer de Abascal, y no la de Sánchez, no tendrían piedad con ella»

Eduardo Inda, director de OKDiario, charla junto a Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital TV, sobre el ‘escándalo’ de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Según publica el digital, la mujer de Pedro Sánchez, ha recibido una Cátedra Extraordinaria sobre Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, la dirección de varios cursos de posgrado y la dirección del África Center del Instituto de Empresa (IE). Sin tener ni siquiera una licenciatura oficial.

El periodista navarro es claro a la hora de enjuiciar este turbio asunto:

Con la llegada, de aquella manera, de Pedro Sánchez a La Moncloa , casualmente, a ella la ficha el Instituto de Empresa dando por bueno como licenciatura un título no oficial. Luego, entre los muchos escándalos, es que ha dirigido una cátedra en la Complutense sin ser licenciada y digo yo que para dirigir una cátedra habrá que ser catedrático. ¡Es que es de locos! Pero es que encima sin ser licenciada, que te den una cátedra para impartir un curso es un auténtico escándalo. Eso lo hace la mujer de Rajoy y aquí tenemos la Tercera Guerra Mundial.

No duda en relacionar el cambio de parecer de Sánchez con el Sáhara con el negociete que se le ha abierto a su mujer:

Inda considera que la oposición, PP y VOX, tendrían que tomar cartas en el asunto, que mediáticamente este escandalazo no quede en agua de borrajas:

Hombre, yo creo que esto merecería que VOX y el PP se lo tomasen en serio y acudiesen a la Fiscalía Anticorrupción porque a la inversa, estoy seguro, el PSOE no tendría clemencia ni con Santiago Abascal, ni con la mujer de esto o con Alberto Núñez Feijóo y la mujer de este. No tendrían piedad. Esto es un auténtico escándalo. Y aunque no tenga mucho recorrido, al menos que la privilegiada de Begoña Gómez tenga que molestarse e ir a declarar.