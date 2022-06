Marlaska un  político sin justicia

La naturaleza de los escorpiones es picar, la de ser humano ayudar. Marlasca se parece a los escorpiones.

La naturaleza del hombre se entiendo como la que empodera a sus colegas de vida y sobre todo en el camino de la vida los ayuda. Marlaska además de político, al cual se le puede calificar como: “político indecente”, tiene otra vertiente que le obliga a apostar por el bien común y la justicia, es político pero sobre todo tiene una profesión, es Juez, imparte justicia en un país democrático, bajo los valores de los derechos humanos y al amparo del principio de legalidad y de seguridad jurídica, en nombre del rey. Nosotras fuimos la Voz, sus pies y sus manos

Marlaska, tanto el político como el juez, no existen. Siempre hemos creído que los jueces que a su vez ejercen de políticos, una vez cesados como participantes en la vida política debían de estar al menos quince años sin poder volver a la judicatura, en vez de garantizar la ética y la independencia vuelven a sus puestos, moldeados por la corrupción de la profesión y contaminando la justicia. Un poco de historia en Video TV

Marlaska, ya no es ni político ni juez, es un paria que además de haber sufrido en sus carnes la discriminación clara por razones de sexo, no ha entendido su experiencia ni como político ni como juez ni como persona. No tenemos más que ver en la situación que mantiene y persiste en el incumplimiento de las sentencias del TC y del TEDH, en referencia a los Guardias Civiles Democráticos conocidos como los UMDVERDES, y en llevar a cabo el reconocimiento y la readmisión inmediata de los Guardias Civiles que ejercieron sus derechos constitucionales, los cuales no sólo no cometieron delito alguno, sino que, cumplieron con la legalidad vigente en un país donde la corrupción de los poderes del estado era la forma de gobierno. Ejemplo de ello es la Operación Columna, para la cual pedimos una comisión de la verdad, al igual que para el «gulap» o ingresos en los psiquiátricos de los Guardias Civiles Democráticos que se atrevieron a leer la constitución y solicitar por conducto reglamentario, con lápiz y papel una asociación para la defensa de sus intereses democráticos. La Unión Democrática de la Guardia Civil. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar

Marlaska, lleva camino de no entender el mensaje ni escuchar el viento, en la Guardia Civil nadie lucha solo, la indecencia, la carencia de valores, la pasividad, la intolerancia, el desprecio, la maldad, y la gestión indecente paga precio. Marlaska es otro indecente más, otro personaje adepto al poder que ahora estará más interesado en apagar fuegos evitando que Villarejo sea otro caso más como la delictual Operación Columna hecha en democracia por métodos ilegales y gravísimos, que readmitir con todos sus derechos a los ciudadanos Guardias Civiles que exigían democracia, transparencia y derechos humanos, a los que los jueces de España, patearon el culo rompiendo el estado de derecho y poniendo a la justicia en la más grave desconsideración y en la mas vergonzosa desacreditación. Páginas Operación Columna, pruebas irrefutables

Para terminar Ya, Ministro Marlaska, hoy en usted un indecente, carece de valores y de sentido de la justicia y de la ética, mañana cuando vuelva a los tribunales y se vea al espejo, verá en el mismo un rostro de un ser humano que no ha sabido cumplir con su trabajo, con sus obligaciones, dejará pasar un trabajo encomendado por el que pagará su precio. No vivirá en paz, será un ex ministro y un juez fracasado y vejado. Readmisión Ya y cumplimiento de las sentencias firmes de los tribunales europeos y Españoles y de las resoluciones del parlamento español.