Separatistas a la gresca: Rahola llama «bocazas» a Rufián por tachar de «tarado» a Puigdemont

¡Cojan palomitas y refresco extragrande!

Solo de esa manera van a poder disfrutar de lo lindo del espectáculo que en estas últimas horas están brindando al respetable varios componentes del independentismo más acérrimo.

Por un lado, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. Por el otro, Pilar Rahola, ex de Esquerra y actualmente más inclinada a la línea de Juntos por Cataluña y fiel seguidora del prófugo Carles Puigdemont.

Y en ese último comienza todo el show que han regalado el político de las ‘perfomances’ en la Carrera de San Jerónimo y la musa del separatismo catalán.

Todo vino a raíz de que a Rufián se le calentase la boca y llamase «tarado» a Carles Puigdemont.

Cierto es que el portavoz de ERC no tuvo más remedio que rectificar y aclarar sus palabras alegando, cómo no, que se le habían sacado de contexto:

Vull matisar aquest titular tret de context.

Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa 5 anys que la indepèndencia de Catalunya es va proclamar per un tuit.

La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda.

Sento si no m’he sabut explicar. https://t.co/NHaP69HuMM

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 8, 2022