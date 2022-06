Con Sánchez no funciona ni el AVE: Feijóo y cientos de pasajeros, tirados tres horas en tierra de nadie

La España de Pedro Sánchez es el paraíso de la chapuza con patas.

No hay cosa que toque el presidente socialcomunista que no acabe convertida en un despropósito.

Y es que hasta uno de los medios de locomoción que mejor funciona en este país, la alta velocidad ferroviaria, también se está viendo manoseada por los tentáculos del inquilino de La Moncloa.

Como para ‘su sanchidad’ solo existe el Falcon y el SuperPuma, lo demás le trae al pairo.

Y si no que se lo digan a los usuarios del AVE entre Madrid y Málaga, entre los que se encontraba Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que en la tarde-noche del 10 de junio de 2022 tuvieron que sufrir en sus carnes la desidia de unos responsables de Renfe incapaces de solventar hasta tres horas después la avería sufrida por el convoy.

El propio político conservador, que tenía como destino Córdoba para un mitin electoral este 11 de junio de 2022, optó por tomarse con mucha filosofía el incidente y así respondía a un usuario que reclamaba agilidad a los incompetentes que eran incapaces de solventar el problema:

Automáticamente, muchos usuarios de Twitter se acordaron de otro político, Pedro Sánchez, y su continuo uso y abuso que hace del AVE:

Si es que, señor Feijóo, hay que moverse en el Falcon o en el SuperPuma. Así seguro que no hay riesgo de quedarse en tierra de nadie. Dicho esto, es todo un ejemplo la actitud que usted ha demostrado hoy pidiendo paciencia y dejando que Renfe tratase de solventar la incidencia. https://t.co/kXhssqrX4p

Si fuera usted en Falcón no le pasarían esas cosas 😜

No es que yo sea una mal pensada pero me da que «alguien» no quiere que Sánchez y Feijóo midan en Málaga su poder de convocatoria😜

Sánchez tiembla con el EFECTO FEIJÓO

Gracias Presidente Feijóo por su consideración y reconocimiento para con los viajeroshttps://t.co/zvVBNBLogr

— Beatriz García González (@BeatrizGarcaGo5) June 10, 2022