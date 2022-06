Las redes hacen picadillo a Tania Sánchez por defender a capa y espada a la imputada Mónica Oltra

Es la habitual doble vara de medir de la izquierda española.

Cuando alguien que no es de los suyos está inmerso en un hipotético escándalo, rápidamente llegan las voces estridentes para exigir a ese cargo político que dimita ipso facto.

Sin embargo, cuando la persona señalada pertenece a un partido como Compromís, ocupa la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y se le pide que deje sus responsabilidades al haber encubierto desde su privilegiada posicisión un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, entonces toca ponerse en el papel de víctima.

Al hilo del ‘affaire’ de Mónica Oltra, que no solo no dimite sino que además demuestra tener una lengua faltona y venenosa, ha salido en su defensa Tania Sánchez, diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña.

La ex de Pablo Iglesias se marca un largo hilo en Twitter en el que no solo cree a pies juntillas en la mano derecha del socialista Ximo Puig, sino que además carga contra quienes exigen, según ella sin pruebas, la dimisión o cese de la de Compromís:

No he leído el auto de imputación de @monicaoltra me temo que los tertulianos que están opinando que debe dimitir tampoco, quiero compartir algunas reflexiones por mi experiencia.

— Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) June 17, 2022