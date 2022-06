Otro escándalo: Marlaska ocultó información policial delicada para salvar a Mónica Oltra

Ni siquiera a su diario de cabecera, El País. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dictó una severa orden: “nadie puede saber, no puede trascender, que se vaya a registrar las dependencias laborales de Mónica Oltra”. El ministro no quería fisuras ni filtraciones y quería evitar (así pasó) que las cámaras captaran el bochornoso momento en el que la Policía judicial registraba las dependencias de la Conselleria de la que todavía era entonces la vicepresidenta de la Generalitat y lideresa de Compromís.

Tal y como han confirmado a Periodista Digital fuentes policiales, el ministro del Interior tenía claras motivaciones políticas. Por un lado librar a Oltra de la pena del telediario y, por otro, evitar que esta pesquisa judicial (que él conocía) dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) precipitara la dimisión de la número dos de Ximo Puig, cosa que finalmente ocurría horas después.

Evitar las ‘penas de telediario’ podría ser hasta positivo si atendemos a la presunción de inocencia de los investigados, pero ocultar deliberadamente una delicada operación policial (que además se prolongó durante horas) por claras motivaciones políticas es ya una cuestión bastante más discutible.

Y más todavía si introducimos el argumento de la comparación: han sido decenas los registros de dependencias oficiales -muchas de ellas en la Comunidad Valenciana- que prácticamente se han televisado en directo en casos que afectaban a dirigentes y cargos institucionales del PP. imágenes, fotografías, canutazos, desfiles de policías cargando cajas, ordenadores, documentación… una parafernalia que ya hacía culpables a los populares investigados. Muchos de ellos finalmente absueltos.

Con la exvicepresidenta valenciana, no ha habido comunicado oficial. No ha habido llamada a medio alguno. No ha habido filtraciones, solo un silencio apabullante.

Pero pese al secretismo de Interior, la noticia trascendió gracias a una información de El Mundo. Como les hemos contado en PD, un día antes de la dimisión de la vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, Mónica Oltra, la Policía Judicial realizó un procedimiento en una de las sedes de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que también dirigía la miembro de Compromís.

Las pesquisas realizadas en la Dirección Territorial de Igualdad en Valencia tenían como objetivo recabar información sobre el ‘Informe Reservado 1/2017’, que la Consejería abrió tras conocer los abusos del exmarido de Mónica Oltra, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada por el mismo departamento y que tenía como objetivo desacreditar a la víctima, de acuerdo al titular del Juzgado de Instrucción número 15.

La investigación realizada por la Consejería de Oltra, fue iniciada el 8 de agosto de 2017, cuando ya existía una orden de alejamiento de Ramírez Icardi sobre la víctima. Este informe reservado, que no da credibilidad al relato de la menor, se concluyó en noviembre y se envió a la Fiscalía para ser presentado como prueba exculpatoria de la entonces pareja de Mónica Oltra.

Estas investigaciones, de acuerdo a una información de ABC, formarían parte de un proceso separado, declarado secreto, incoado el pasado mes de marzo por parte del juez Vicente Ríos. Por su parte, las diligencias realizadas por la Policía Judicial son debido a las acusaciones realizadas por la asociación Gobiérnate, presidida por Cristina Seguí, y anterior a que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia asumiera la causa en su totalidad