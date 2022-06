Filtran el indignante y vergonzoso horario de verano de Comisiones Obreras y la red estalla

Una usuaria prácticamente anónima está causando sensación en Twitter, y todo un debate encarnizado, tras subir una ‘inocente’ fotografía que, al parecer, fue captada por su madre.

El tuit comienza explicando el origen de esa ilustrativa foto: “Me manda mi madre ahora mismo el horario de CC.OO. en Laredo, Cantabria. No hace falta comentar demasiado”.

Y lo que se ve en la instantánea no tiene desperdicio y sí que da para muchos comentarios: sobre un tablón de anuncios de corcho aparece el nuevo horario (vergonzosamente reducido) del sindicato, en un folio tipo A4, sujeto con chinchetas y en el que se informa “Horario verano del 17 de junio al 15 de septiembre. De 11 a 12:30”.

Y lógicamente, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, las reacciones a modo de comentarios no se han hecho esperar.

Las críticas al sindicato, y a su indignantemente reducido tiempo de trabajo, en esta ocasión se han tomado con mucho sentido del humor.

La mayoría de los comentarios iban en un sentido parecido a los que en PD les reproducimos a continuación.

“Y la hora y media la hacen del tirón? Búa!” [sic]. Otro tuitero tiraba por ese camino “Y lo mejor que tiene la media hora de descanso para el café”. “La máxima expresión de empleo público”, decía otro usuario de la red social.

Con sentido del humor hay un amplio número de comentarios tras reaccionar al horario de verano de CC.OO. Otro tuitero lo compara con el líder de Más País, Íñigo Errejón: “Siguiendo el ejemplo del niño Errejón”.

Me manda mi madre ahora mismo el horario de CC.OO. en Laredo, Cantabria. No hace falta comentar demasiado. pic.twitter.com/bV2ZDXeKzA — Paula Cosgaya (@paulacosgayaa) June 25, 2022

Críticas también a lo que, consideran, poca utilidad de los sindicatos hoy en día y sus simpatías hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, tras recibir millones de euros: “No he ido a un sindicato en mi vida! Donde están los sindicatos con 2,20 el litro de diésel? No los veo, por qué? Ah si, que Sánchez les ha regado de dinero. Si pagamos a 2,2 el diésel con la derecha estarían las calles incendiadas”.

Sobre el tema de las subvenciones a las centrales sindicales, y más viendo cómo se las gastan en los horarios de verano, hace una afirmación otro tuitero indignado: “¿Que recorten? Lo que deberían hacer es eliminar toda subvención, ¿cómo va a mirar por el trabajador un sindicato supeditado a intereses de terceros? Abajo los sindicatos del Estado, ni liberados ni subvenciones. Ladrones todos”.

“¿Conoce alguien algún sindicalista que trabaje? ¿De qué nos vamos a extrañar? Éstos no engañan a nadie”, comenta otro usuario de Twitter.

Pero además de críticas, el tuit ha generado debate porque algunos usuarios (los menos) justifican el vergonzoso horario que luce en el tablón de anuncios de CC.OO. en Laredo.

“Esa sede de un pueblo como Laredo como muchas otras fuera de ciudades grandes, se suelen mantener abiertas contratando gente que las gestione, quizás CCOO Cantabria no disponga de recursos económicos para abrir más horas esa sede. Que por aquí hay mucho list@ que habla sin saber”, dice un tuitero.

Por último, otro usuario trata de buscar una justificación a esa minúscula jornada laboral: “Seguramente durante el verano los recursos que tengan estén en otro local. Lamentablemente no se puede mantener en verano abiertos todos los locales por costes y por falta de plantilla. Pero aplaudís que recorten recursos a sindicatos, no sé qué os extraña”.