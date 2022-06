El dato que abochorna a Felipe Sicilia (PSOE) por atribuir a Sánchez el mérito de la cumbre de la OTAN

El zasca se ha tenido que escuchar hasta en Ganímedes.

Felipe Sicilia, diputado del PSOE y portavoz del Comité Federal, presumió en redes sociales de la cumbre de la OTAN que se celebró hasta este 30 de junio de 2022 en Madrid y le atribuyó todo el mérito de la misma a Pedro Sánchez.

Que España sea hoy epicentro de la política internacional no es fruto de la casualidad. Nos avala el trabajo, el compromiso y nos respalda el liderazgo. Presente y futuro de la mano de @sanchezcastejon . #MadridOTAN22 pic.twitter.com/6tr08AXut0

Las redes no tardaron en arder y en ‘escupirle’ a Sicilia quiénes fueron los impulsores verdaderos de la Cumbre.

El resultado, a buen seguro, no le gustó al socialista que se tuvo que zampar silenciosamente una buena ristra de zascas:

Que España sea hoy epicentro de la política internacional no es fruto de la casualidad. Nos avala el trabajo, el compromiso y nos respalda el liderazgo. Presente y futuro de la mano de @sanchezcastejon . #MadridOTAN22 pic.twitter.com/6tr08AXut0

El trabajo de Mariano Rajoy y Maria Dolores de Cospedal, si no molesto. pic.twitter.com/TkOJ6YWX3O

— María C 💙💛 (@JustaMariaC) June 29, 2022

.. Lo de algunos palmeros del @PSOE ya es de traca.. Atribuirse los logros de los demas es el culmen de los trileros…. No no es fruto de la casualidad es fruto de… 👇 pic.twitter.com/SKd2iLOnKZ

No perdéis oportunidad de apropiaros lo que no es vuestro. Sois hurtadores profesionales. Eso, engañar a vuestros votantes es lo único que hacéis. La fotito ya costó no? Por cierto, valdrá lo mismo que tú presidente, para nada. Sois la superficialidad hecha caricatura.

— cochicoco 🇪🇸🇪🇸💚💚💚💚💚🇪🇸🇪🇸 (@cochicoco1) June 29, 2022