Echenique insiste en su absurdo gráfico para criticar la inversión en armamento y acaba derribado en redes

Un tonto toma una linde y, aunque esta se acabe, el tonto sigue empecinado en su matraquilla.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ya tuvo su ración de estacazos el 29 de junio de 2022 cuando se le ocurrió el original ataque contra la OTAN y contra la inversión en armamento planteada por el Gobierno de España.

No contento con el caneo, el podemita volvió a insistir en el gráfico de marras y a quejarse de que ni los de derechas ni tan siquiera los de su cuerda, los progres, han sabido entender el mensaje:

Tras compartir esto, he recibido muchos comentarios diciendo que estoy ayudando a Putin y otros que nuestros tanques protegen nuestros hospitales, como si nos fuera a invadir Rusia.

Así que ante la escasez de reflejos de Echenique, de nuevo han tenido que explicarle las cosas de la manera más efectiva ante políticos con esa cerrazón:

Curiosamente, parecía que el diputado iba a argumentar para reafirmar su posición después de esta introducción; pero no, le basta con lo que ha dejado escrito. Entiendo que es porque las neuronas no pintan nada entre su feligresía, solo los rótulos y las consignas.

Yo lo he tuneado un poco para adaptarlo a ustedes. pic.twitter.com/rSzyykoWUQ

Tienes que meter la palabra ultraderecha en todo como sea, es la salsa de Podemos con la que alimentas a bobos. Tú mañana tendrás 9000 € del mes que no va destinado a sanidad.

Marruecos lleva bastante tiempo reclamando territorio español, el gasto militar es necesario

En cuanto a usar sanidad y educación como escudo propagandístico, ya no cuela.

Con impuestos altísimos , las listas d espera no paran de crecer, mucho empleo público pero no donde se debe

— Solosalseito (@Checheopina) June 30, 2022