Sergio Sayas destruye con un solo tuit el discurso victimista de Yolanda Díaz: «¿Le pueden decir que ya es vicepresidenta?»

Nada nuevo en el horizonte.

El 8 de julio de 2022, cerca de las ocho de la tarde, se presentó en sociedad la plataforma política de Yolanda Díaz, Sumar.

Un proyecto que ya nace, dicho sea de paso, con bastantes y significativas ausencias, como la de las imputadas Ada Colau, Mónica Oltra o la líder de Más Madrid, Mónica García:

Amén del bochorno climatológico, hubo que unir el bochornoso discurso de la aún vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista.

Entre otras razones porque si ahora mismo España se encuentra inmersa en una situación de crisis galopante es responsabilidad de quien ocupa un puesto de relevancia en el gabinete ministerial de Pedro Sánchez.

Pero a Díaz pareció olvidársele que tiene asumidas unas funciones en el Ejecutivo central y se lanzó a pintar un negro panorama que, curiosamente, ella promete arreglar en cuanto sea elegida en las urnas presidenta del Gobierno:

Sé que muchos no podéis ir al supermercado y hacer la compra en buenas condiciones, sé que no podéis pagar el recibo de la luz, sé que están pasando cosas muy graves en nuestro país. Por eso una democracia económica y de impuestos es más necesaria que nunca. Y de eso va Sumar.

Díaz siguió con su cháchara ofreciendo a la concurrencia desplazada hasta el madrileño espacio de Matadero un futuro brillante para los españoles:

Vengo hablaros del futuro de nuestro país. Sumar es un movimiento que parte desde la sociedad, en el que el único protagonismo lo tienen los ciudadanos que tiene por delante el reto de decidir su futuro, de recuperar la política útil y no caer en la resignación.

Pidió a los presentes un esfuerzo, una movilización general para intentar conseguir una España más próspera:

Sumar no va de partidos ni siglas, va de inteligencias colectivas, de pensar un país mejor, de querernos, de presentar un proyecto de país para la próxima década. De no movilizarnos ahora corremos el riesgo de perder el país que queremos si no sumamos.