Alberto Núñez Feijóo (PP): «Pedro Sánchez ha decidido parecerse a Pablo Iglesias y su futuro es muy corto»

Con el viento de cola y tras haber superado ampliamente en las encuestas al socialista Pedro Sánchez, sin apenas despeinarse, Alberto Núñez Feijóo da una vuelta de tuerca más.

«Salí del debate preocupado porque el presidente no tiene un plan, su objetivo no es gobernar España sino resistir como presidente y cuando uno no tiene un plan queda al albur de sus socios: ERC, Bildu y Podemos».

«El presidente del Gobierno no tiene un plan para hacer sacar a España de la crisis, tiene un plan para agotar la legislatura».

«Incompletas», por no incluir «reformas estructurales»; radicales, por haber «podemizado» la política del Ejecutivo; y «desconectadas» de la realidad, por «no cambiar el rumbo» hacia una crisis económica en ciernes.

En la inauguración de los Cursos de Verano de El Escorial, así ha calificado este 13 de julio de 2022 el líder del PP los impuestos a bancos y energéticas, para recaudar en teoría 7.000 millones de euros en dos años., que ha anunciado el líder del PSOE. «En su intento de parecerse cada día más a Podemos, todo indica que acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero».

«Podía inspirarse en Pablo Iglesias, fundador del PSOE; o en Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Ha optado claramente por parecerse al fundador de Podemos». «Podemizar el Gobierno, activar el mayor populismo en política económica y fiscal de Europa, es sin ninguna duda un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo de nuestro país».

El líder del PP ha ahondado de nuevo en la división del Gobierno y en las relaciones entre los miembros del Ejecutivo y «los tres partidos» que lo conforman.

También en los socios parlamentarios.

«La política territorial en nuestro país la marca Esquerra, la política de memoria democrática la marca Bildu y la política económica la marca Podemos».

«Me entristece ver al Gobierno de la nación a merced de minorías que niegan la propia nación».

Feijóo vaticina «un futuro muy corto» a Sánchez, a quien también ha afeado que calificara al PP de «curanderos» al inicio del debate y sin la posibilidad de interpelarlo.

Algo que el líder del PP considera un «insulto». «La pésima política económica de España agrava la inflación».