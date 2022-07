La viral bronca del nuevo portavoz del PSOE en el Congreso a Sánchez: «¿Tú sabes lo que es una nación, Pedro?»

Pedro Sánchez ya deja caer sus primeras decisiones.

Después del desastroso resultado para el PSOE en Andalucía, el inquilino de La Moncloa tenía que espabilar a su tropa.

El problema es que el presidente del Gobierno solo sabe hacerlo con la táctica de siempre, el régimen del terror.

Así las cosas, por lo pronto, se acaba de fulminar a Héctor Gómez como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados y también deja fuera de la portavocía del partido en Ferraz a Felipe Sicilia.

Y a reyes muertos, reyes puestos.

Patxi López será quien ejerza las funciones de portavoz del grupo parlamentario socialista en la Carrera de San Jerónimo y Pilar Alegría, por su parte, en la sede del PSOE, compaginándolo con su labor en el Ministerio de Educación.

Sin embargo, llama la atención la elección de López como portavoz del PSOE en la Cámara Baja.

Precisamente acaba de hacerse viral un vídeo en el que el hoy presidente del Gobierno y el nuevo portavoz socialista en el Parlamento español no salieron precisamente como amigos del debate de las primarias del PSOE en 2017.

Corría el mes de mayo de ese año cuando Sánchez, desprovisto de todo tipo de cargo político tras la infame noche de octubre de 2016 en la que intentó aferrarse como pudo a la secretaría general del PSOE, pugnaba con la gran favorita, Susana Díaz, y el ‘outsider’ de Patxi López, por liderar el partido.

Pues bien, Sánchez y López se las tuvieron tiesas.

Especialmente cuando el segundo quiso conocer de primera mano qué es lo que entendía Sánchez por el concepto nación.

Así fue el rifirrafe que ambos mantuvieron ante los ojos atónitos de los espectadores que siguieron el directo organizado por el diario El País:

Patxi López: «Volvemos a hablar del debate de naciones sí, naciones no, que interesa a los nacionalistas, pero no a nosotros».

Pedro Sánchez: «Pero Patxi, si tú has definido a Cataluña como una nación cultural».

Patxi López: «No, primero yo he dicho que ese no es el debate. Te lo vuelvo a repetir, ese no es el debate».

Pedro Sánchez: «¿Pero has dicho que Cataluña es una nación cultural? ¿Sí o no? Yo te he escuchado que sí».

Patxi López: «Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?»

Pedro Sánchez: «Por supuesto».

Patxi López: «¿Qué es?».

Pedro Sánchez: «Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco por razones históricas, culturales o lingüísticas».

Patxi López: «Mira, la nación es un término absolutamente moderno, no tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación, en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y por tanto la consecución de un estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra los socialistas. Y es verdad que una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia y a una tradición no lleva a la consecución de ningún estado. No tiene problemas, pero vuelvo a decir, ¿este es el debate de los socialistas?