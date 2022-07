Garzón un ministro palmero y además cobarde e indecente.

Cuando conozcas un político que venga a servir al pueblo y no a servirse del pueblo, avísame, será declarado santo. Victor Quintas.

Garzón, conocido como el “demagogo rojo”, que practica el diálogo plantónico en la plaza del pueblo, ahora se ve en su realidad. Criticar y apoyar la verdad, no es compatible con practicarla cuando uno ocupa un cargo público y viene a servir y no a servirse. Esposas Guardias Civiles Democráticos.

Si en anteriores artículos hablábamos de la Chuli, la ministra Yolanda, conocida por la “Indecente Manipuladora o la modelitos”, asimilada a su compañero de izquierdas hoy ministro palmero, la cual al estilo más estalinista ha montado una red denominada la del culto a la personalidad, para estar en el poder a costa de lo que sea. Hoy hacemos reflejo a otro más de sus filas que ha sido abducido por el brillo y resplandor del chollo que es vivir de la política y hacerse rico y millonario, sin dar palo al agua.

Los privilegios de la casta política en España y consentidos son como vivir en el cielo con esclavos al minuto y eso no tiene valor, lo que no han conseguido en su vida privada dando ejemplo lo consiguen de forma parasitaria, estando donde querían, formando parte de la casta política y de la más indecente de toda Europa. Operación columna corrupción de estado

Estos izquierdista, Garzón y Yolanda, venían a cambiar España, y la verdad que la han cambiado para peor y sólo han cambiado para ellos. Ahora ya no viven es pisitos, ahora ya no están en el paro, ahora viven en lujosos edificios públicos, viajan en aviones pagados por todos, en automóviles oficiales y sus cuentas bancarias vacias han pasado a ser cuentas de millonarios. Los ciudadanos deberíamos ser conscientes y antes de votar a estas niñatas, niñatos etc, evaluar qué han hecho en su vida para crecer y el ejemplo que han dado en su trabajo diario, así evitaríamos que la mentira pareciera verdad y no se perjudicara la cosa pública. Gucipol organización exige Readmisión Guardias civiles Democráticos

Predicar desde la ágora de la Grecia clásica en un país donde se manipula todo, es la realidad de esta izquierda que representan dos ministros: Garzón, como florero, y Yolanda como la modelitos, dar trigo y servir es cosa de personas responsables tengan el color que tengan, éstos ya se han retratado, y sólo vienen a servirse, no a dar trigo, por eso no los podemos hacer santos.

Cuando estaban en la oposición, eran como bombas, todo estaba mal, lo importante era noquear y eliminar, ellos eran los que tenían la verdad y no importaba nada, al contrincante a eliminarlo. Ahora estos pájaros de raza ya conocida, son colaboradores imprescindibles para que la corrupción no se investigue, para que la justicia se materialice, en ello le va el cargo. Protegen con sus actos y con su silencio a los corruptos y a los que han perseguido a los ciudadanos decentes que se han atrevido a ser fieles a los derechos humanos y a enfrentarse a los corruptos y a la corrupción.

Para terminar, una muestra, gritaban derechos para los guardias civiles, no ingreso en prisiones militares, equiparación salarial con las policías autonómicas, EPis o medios de protección, medios materiales, reorganización y eficacia FSE, readmisión de los Guardias Civiles democráticos, investigación de la delictual operación columna hecha en democracia con medios públicos contra todos los ciudadanos, utilización de los medios públicos con ética etc. Ahora la vida cómoda, los viajes en aviones del estado y privado con el rótulo gratis total los ha hecho pasar del pueblo a seres elevados, ya no se reconocen entre el pueblo al que decían defender. Un poco de historia en Video TV

Para finalizar Ya, Garzón, Yolanda y otros hierbas son el claro ejemplo de la mediocridad, de la indecencia, de una casta política que no aporta nada a España, que no vienen a servir porque nunca lo han hecho, como decía un viejo luchador por los derechos de los Guardias Civiles, si algún político viniera a servir lo haríamos santos, en España tenemos un problema, todos son diablos vestidos de santos, una raza de casta que predica para el saqueo. Garzón y Marlaska el gran duo del circo