La corbata de Sánchez es como sus principios, de quita y pon

Consejos vendo y para mí no tengo.

Así de sencillo puede resumirse la última astracanada del Gobierno socialcomunista.

Pedro Sánchez, que el 29 de julio de 2022 comparecía en La Moncloa para dar cuenta de su balance de curso, reclamó la atención de los reporteros gráficos para que se fijasen en un detalle.

El jefe del Ejecutivo presumía de no llevar corbata y explicaba ante los medios de comunicación las razones por las cuales optó por prescindir del elegante complemento:

No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen. Tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que la temperatura está demasiado baja.